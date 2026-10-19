La Bella Luz: cantante rompe en llanto durante concierto tras vivir un inesperado momento

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Bella Luz estrenó el videoclip de 'Mix pobre amor' el pasado 16 de octubre y, en medio de la presentación de este tema, Luis Ángel Inoñan vivió un emotivo momento frente al público. El cantante recibió una sorpresa de sus seres queridos y terminó rompiendo en llanto por las palabras que le dedicaron.

Luis Ángel llora durante concierto de LBL

Todo ocurrió durante una presentación de La Bella Luz en el Callao, donde Luis Ángel Inoñan interpretaba 'Mix pobre amor', canción que estrenó su videoclip el pasado 16 de octubre. Mientras el artista cantaba ante el público, recibió una videollamada de su familia y no pudo evitar emocionarse al verlos.

Y la cosa no quedó ahí. Luis Ángel Inoñan escuchó las palabras de sus seres queridos, quienes aprovecharon para gritarle a los cuatro vientos cuánto lo aman y lo orgullosos que están de todo lo que ha logrado en la música.

Una de las primeras en abrigarlo con palabras bonitas fue su hermana, quien le recordó que tiene a su familia respaldándolo y que no está solo en esta travesía por la música.

"Tú sabes que te quiero mucho, que te amamos mucho (...) Estamos muy orgullosos de ti, estamos presentes contigo en tu corazón. Tú sabes que yo estoy muy orgullosa de ti, mi papá, mi mamá. No estás solo, nunca vas a estar solo, hermano. Tu canción va a ser bailada por mucha gente y será un éxito", expresó.

La emoción continuó cuando su madre tomó la palabra para expresarle lo orgullosa que está de él. Con un mensaje breve, pero lleno de cariño, la mujer también dejó en claro el apoyo que le brinda a su hijo. "Quiero mucho a mi hijo, estoy muy orgullosa de él y estoy muy agradecida", expresó.

Por su parte, el padre de Luis Ángel le dedicó unas palabras de aliento y le recordó que siempre lo ha impulsado a dar lo mejor de sí mismo. Además, le deseó bendiciones y le aseguró que cuenta con el respaldo de sus seres queridos.

"Bueno, hijo, te amo mucho. Lo que estás haciendo, tú sabes lo que siempre te he impulsado yo. Da todo, siempre da todo por todo. Y que Dios te bendiga, hijito. Te amamos y siempre estamos aquí dándote todo el apoyo del mundo. Suerte y que Dios te bendiga, hijo. Siempre con mucho cariño", expresó.

'Mix pobre amor' es tendencia en YouTube

La emoción vivida por Luis Ángel Inoñan coincidió con el buen recibimiento de 'Mix pobre amor', tema interpretado por el cantante de La Bella Luz. La canción alcanzó el primer puesto en tendencias de YouTube, impulsada por las reproducciones y el apoyo de sus seguidores.

Así, Luis Ángel Inoñan, cantante de La Bella Luz, rompió en llanto durante un concierto en el Callao al recibir los mensajes de su familia. La emotiva sorpresa coincidió con el éxito de 'Mix pobre amor', videoclip que alcanzó el primer puesto en tendencias de YouTube.