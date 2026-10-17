Harry Styles conmueve a sus fans con canción inédita dedicada a Liam Payne: "La escribí para mi amigo"

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Harry Styles protagonizó uno de los momentos más emotivos de su residencia musical en el Madison Square Garden de Nueva York al rendir homenaje a Liam Payne, su antiguo compañero en One Direction.

El cantante británico presentó por primera vez en directo "What Is Enough", un tema inédito que escribió para recordar a su amigo, fallecido en octubre de 2024.

Harry Styles recuerda a Liam Payne durante concierto en Nueva York

La interpretación tuvo lugar el viernes 16 de octubre de 2026, exactamente dos años después de la muerte de Payne, quien perdió la vida a los 31 años en Buenos Aires, Argentina.

El estreno se realizó durante uno de los conciertos de la residencia de 30 presentaciones que Styles ofrece en el emblemático recinto estadounidense como parte de su gira Together, Together.

Antes de comenzar a cantar, el artista se dirigió a los asistentes y expresó su agradecimiento por las personas que han formado parte de su vida y su trayectoria profesional. También recordó que, dos años atrás, había perdido a uno de esos amigos.

"Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por algo parecido. Espero que no. Pero, en realidad, se trata de cuidarnos unos a otros", manifestó Styles, en un mensaje dirigido a quienes también han atravesado la pérdida de un ser querido.

Luego, anunció que interpretaría una canción que había escrito para su amigo aproximadamente dos años antes. La presentación convirtió el concierto en un espacio de recuerdo y reflexión sobre la amistad y el duelo.

¿Qué se sabe de "What Is Enough", la canción dedicada a Liam Payne?

El tema inédito aborda sentimientos relacionados con la ausencia, el dolor y las dificultades de afrontar la muerte de una persona cercana. Durante la interpretación, la canción fue presentada como una composición personal de Styles, vinculada directamente con su relación con Payne.

Sin embargo, el cantante todavía no ha publicado una versión de estudio ni ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento. Por ello, la presentación en Nueva York constituye, hasta el momento, el estreno en vivo de la composición.

Styles y Payne alcanzaron la fama internacional junto a Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik como integrantes de One Direction. La agrupación se formó en 2010, tras su participación en el programa británico The X Factor, y se convirtió en uno de los fenómenos más populares del pop mundial antes de iniciar una pausa en 2016.

Desde la muerte de Payne, sus antiguos compañeros han expresado públicamente el dolor que les produjo su partida y han recordado el vínculo que compartieron durante su trayectoria musical.

Con "What Is Enough", Harry Styles rindió un homenaje personal a Liam Payne en una fecha especialmente significativa para sus familiares, amigos y seguidores. Aunque todavía no se conoce si la canción llegará a las plataformas digitales, su interpretación permitió recordar al cantante y visibilizar el impacto que puede dejar la pérdida de una amistad.