Jean Paul Santa María cada vez más enamorado de Romina Gachoy: "No existe nada igual que la familia"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Santa María se mostró más comprometido que nunca con su matrimonio con Romina Gachoy y destacó el amor que su esposa les brinda a los hijos que tuvo con Angie Jibaja. El cantante también contó detalles de la reciente celebración por los 15 años de su hija y reveló que la familia tiene preparado un viaje especial a Uruguay para cumplir uno de los sueños de la adolescente.

La vida bonita de Jean Paul y Romina

Durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, el artista habló sobre la relación que mantiene con su esposa y dejó en claro que su prioridad es la felicidad de su familia. En medio de las especulaciones que suelen rodear su vida personal, Jean Paul aseguró que está enfocado en su matrimonio con la modelo uruguaya y en construir un hogar estable junto a sus hijos.

"No existe nada igual que la familia. Mi única tentación es ver a mi familia feliz, ver a mi esposa feliz. No miro a otro lado, tal cual", dijo muy emocionado.

Asimismo, el cantante resaltó la manera en que Romina Gachoy se relaciona con los menores, pues considera que desde su llegada a casa ella los recibió con mucho cariño, sin establecer diferencias entre ellos. Para Jean Paul, esta actitud demuestra la calidad humana de su pareja y el compromiso que ha asumido con la familia que han formado juntos.

"Romina, desde que los chibolos llegaron a la casa, los abrazó, sin diferencias, a los tres por igual. Ella es una persona con mucha vocación de servicio", agregó.

Por otro lado, la pareja celebró recientemente los 15 años de la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. Aunque la adolescente inicialmente prefería no tener una fiesta y utilizar ese dinero para otras cosas, finalmente organizaron una reunión para conmemorar esta fecha especial. Sin embargo, la celebración no será el único regalo que recibirá la jovencita.

El viaje familiar de Jean Paul y Romina

Jean Paul reveló que su hija siempre había soñado con viajar a Uruguay, por lo que decidieron hacer realidad ese deseo con una experiencia que compartirán los cinco integrantes de la familia. Además, explicó que la adolescente también propuso destinar parte del dinero a un negocio. Los pasajes ya fueron comprados y, según el cantante, el permiso de Angie Jibaja para el viaje está encaminado.

"(Nos dijo): prefiero con ese dinero hacer un viaje familiar y lo que hayan a invertir en la fiesta, parte de eso me dan para un negocio. Nos dijo que quería ir a Uruguay y nosotros que no 'queríamos', dijimos: 'Vamos a Uruguay'. Así que nos vamos los cinco", sentenció.

Es así que, Jean Paul Santa María dejó en claro que su familia es su prioridad y destacó el amor incondicional que Romina Gachoy brinda a sus hijos con Angie Jibaja. Además, la pareja celebró los 15 años de su hija con una reunión y ahora prepara un viaje a Uruguay para cumplir uno de sus mayores sueños.