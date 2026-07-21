Angie Jibaja: Trabajadora de hotel denuncia "olores raros" en su habitación, pero ella lo niega

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La nueva polémica que envuelve a Angie Jibaja sumó un nuevo capítulo luego de que la administradora del hotel donde se hospedaba, en el distrito de San Luis, afirmara que de la habitación de la modelo salían olores extraños. Sin embargo, la denominada 'chica de los tatuajes' rechazó tajantemente cualquier vínculo con el consumo o la presencia de drogas en el lugar.

Las acusaciones contra Angie Jibaja

El caso fue expuesto en el programa 'Magaly TV, La Firme', donde Jasmín Huayanca, administradora del hotel Thiana, aseguró que durante la estadía de Angie Jibaja y su pareja percibieron un olor que, según indicó, era similar al de la marihuana. Además, sostuvo que el establecimiento mantiene una política de no permitir ese tipo de situaciones dentro de sus instalaciones.

"Fumaba y fumaba, olores raros como se dice (¿Cómo a marihuana?) Exactamente. El olor de esa planta en sí es característico y eso nosotros no permitimos", explicó.

A esta controversia se sumó otro problema. La trabajadora denunció que la actriz y su acompañante acumularon diez días sin cancelar el pago de la habitación. Debido a esa situación, explicó que la administración decidió cambiar la chapa del cuarto para impedirles el ingreso hasta que la deuda fuera regularizada, lo cual desató la ira de la 'chica de los tatuajes' que terminó golpeándole la mano para que no la grabe.

Angie niega uso de drogas

En el reportaje también se difundieron imágenes en las que Angie Jibaja intenta impedir que la administradora continúe grabándola, en medio de la tensión generada por el conflicto. El episodio evidenció el deterioro de la relación entre ambas partes y elevó aún más la atención sobre el caso.

Por su parte, Angie Jibaja negó de manera categórica las acusaciones relacionadas con drogas y aseguró que todo responde a una represalia por los inconvenientes económicos que atravesaba para pagar el hospedaje. Incluso, solicitó la presencia de un oficial para que inspeccionara la habitación y verificara que no existían sustancias ilícitas ni cigarrillos.

"Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro, acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate", explicó la expareja de Jean Paul Santa María.

Es así que, el enfrentamiento entre Angie Jibaja y la administración del hotel continúa generando controversia. Mientras la trabajadora sostiene que percibió olores extraños provenientes de la habitación, la modelo insiste en que nunca hubo drogas en el lugar y atribuye las acusaciones al conflicto originado por la falta de pago del hospedaje.