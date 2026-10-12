Janet Barboza que tuvo diferencias con su novio Félix Moreno, pero lo sobrellevan: "Es bastante celoso"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza se sinceró sobre su relación sentimental con Félix Moreno y reconoció que, como cualquier pareja, han atravesado momentos complicados debido a sus diferencias. Sin embargo, la conductora de televisión aseguró que ambos han sabido sobrellevar los desacuerdos y encontrar la manera de terminar sus días felices, dejando atrás los problemas.

¿Cómo es el romance Janet y Félix?

Durante una conversación sobre su vida personal, la presentadora de 'América hoy' explicó que los conflictos forman parte del proceso de conocerse y construir una relación. Aunque han tenido algunos encontrones que incluso los llevaron a cuestionar la continuidad de su romance, ambos han conseguido reconciliarse mediante muestras de cariño y comprensión.

Por otro lado, Janet Barboza contó que su pareja suele ser más sensible ante los comentarios negativos que recibe en redes sociales. Según explicó, Félix Moreno puede reaccionar cuando encuentra publicaciones en las que critican a la conductora, aunque poco a poco ha comprendido que la exposición pública es parte de su trabajo y que ella no se incomoda con esos comentarios.

"Félix no es un hombre tímido ni que agacha la cabeza. Tiene su carácter y hay momentos en que también se me achora, pero al final del día nos reímos y nos entendemos. No hay alguien que lleve los pantalones, los dos buscamos el equilibrio", declaró para Trome.

Asimismo, la presentadora reveló que su novio es bastante celoso, especialmente porque, al inicio de la relación, le llamaba la atención que muchas personas la conocieran o se acercaran a ella. No obstante, aclaró que ella mantiene una actitud más tranquila y relajada, pues no acostumbra pedirle su ubicación ni controlar sus movimientos.

Janet Barboza y Félix Moreno

¿Janet perdonaría una infidelidad?

Pese a esa diferencia de personalidades, Barboza considera que ambos han encontrado un equilibrio, ya que ninguno busca imponerse sobre el otro. Sin embargo, reconoció que tiene límites claros dentro de una relación sentimental y que una conversación inadecuada o una señal de coqueteo serían motivos suficientes para considerar una ruptura.

"(Nunca pasaría por alto) una conversación inadecuada. Si encuentro un fueguito es suficiente. Diría: 'No me expliques, no tienes nada que explicarme. Me encantó conocerte, la pasamos bonito'", sentenció.

Finalmente, Janet Barboza habló sobre sus planes a futuro y dejó en claro que prefiere vivir el presente sin hacerse demasiadas proyecciones. En esta etapa de su vida, busca aprovechar cada día, dar lo mejor de sí misma en el trabajo y mantenerse activa mediante el deporte, disfrutando de lo que llega sin anticiparse a lo que pueda ocurrir.