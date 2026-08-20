Romina Gachoy revela cómo se encuentran los hijos de Angie Jibaja tras polémicas imágenes de una posible recaída

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la difusión de imágenes de Angie Jibaja junto a su novio Jonathan Pettit en La Victoria, donde fueron vistos fumando una sustancia extraña, Romina Gachoy se pronunció para revelar cómo se encuentran los hijos de la modelo al ver una posible recaída de su madre.

Romina Gachoy revela cómo se encuentran los hijos de Angie Jibaja

Con motivo de las imágenes reportadas en el programa de televisión 'Magaly TV', donde se ve a Angie Jibaja en un aparente estado deteriorado a causa del consumo de una sustancia extraña, la pareja de Jean Paul Santamaría, Romina Gachoy ha revelado la situación actual de los hijos de la modelo.

Al narrar su testimonio, Gachoy afirmó que los menores se encuentran estables y espera que la madre de ellos, Angie Jibaja pueda establecer un vínculo cercano con los adolescentes.

Ellos son chicos muy maduros y muy estables, están en ese sentido están bastante curtidos. La realidad es que acá la que se tiene que poner las pilas es ella", expresó Romina Gachoy.

En ese sentido, Romina Gachoy expresó que, junto al padre de los menores, Jean Paul Santamaría vienen construyendo un hogar que sea tranquilo para que ante todo, se priorice su bienestar.

"Nosotros hemos construido un hogar con mucha estabilidad emocional para los chicos. Sea lo que sea que ella haga, ellos son chicos que están muy tranquilos y que están bien, pero obviamente quieren verla bien", afirmó la pareja de Jean Paul Santa María.

¿Cómo fue el primer acercamiento entre Angie y Romina Gachoy?

Al ser consultada por cómo se dio la comunicación con Angie Jibaja, Romina Gachoy contó que, notó que la modelo estaba mejor en cuando se encontraba en Chile. Sin embargo, cuando llegó al Perú, esta situación tuvo un cambio significativo de forma negativa.

Sí, o sea, en realidad desde que ella estaba en Chile estaba con una actitud mucho más pacífica, emocionalmente más estable. Eso apertura a que nos volviéramos a comunicar primero con ella y luego los chicos... las cosas estaban muy bien, todo empezó a desbalancearse en la salida de su programa, es como que llegó a Perú y todo empezó a bajar. A mí me da un montón de pena que sea diferente", señaló Gachoy.

Finalmente, las declaraciones de Romina Gachoy revelan cómo se encuentran los hijos de Angie Jibaja tras polémicas imágenes de una posible recaída en algun tipo de adicción que atente contra su salud.