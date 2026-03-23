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¡En la dulce espera! Cantante de Son Tentación está embarazada: "Solo Dios sabe cuánto le rogué y lo que luché"

La artista compartió un mensaje profundamente íntimo en sus redes sociales, donde confesó los momentos de dolor, frustración y esperanza que vivió antes de recibir la noticia que hoy celebra con emoción.

Cantante de Son Tentación está embarazada
Cantante de Son Tentación está embarazada Composición Exitosa

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/03/2026

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La salsera peruana Mariale Salazar atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras confirmar que está esperando a su primer bebé. La integrante de Son Tentación utilizó sus redes sociales para compartir la noticia con un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Lejos de ser un anuncio convencional, la artista decidió abrir su corazón y revelar el duro proceso que vivió antes de quedar embarazada. En esa misma línea, confesó que enfrentó momentos de incertidumbre y desánimo.

"Si alguien me hubiera dicho hace un año que esto sería una realidad, quizás hubiera llorado menos. Me rompí mil veces con pronósticos desalentadores, mi mundo se derrumbaba, intenté resignarme", comentó.

Mariale Salazar embarazada

Un mensaje lleno de fe y amor

El anuncio no solo estuvo marcado por la emoción, sino también por la espiritualidad que acompañó su proceso. La cantante destacó el papel de la fe en este camino. Además, dedicó sentidas palabras a su bebé en camino.

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"Solo Dios sabe cuánto le rogué y lo que luché. Hasta que llegaste y aún con todo en contra te aferraste a la vida y hoy creces dentro de mí. Hemos superado tanto bebé, falta poco, agárrate fuerte que mamá hace el resto", agregó la salsera en sus redes.

El anuncio fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores y compañeros del medio, quienes no dudaron en enviarle mensajes de cariño y felicitaciones por esta nueva etapa.

Mariale Salazar embarazada

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Mirella Paz se despide de Son Tentación

Mientras la noticia de su embarazo acapara la atención, la agrupación Son Tentación también ha estado en el ojo público por recientes controversias internas. Uno de los casos más comentados es el de la cantante Mirella Paz.

Mirella Paz dejó a todos con la boca abierta al revelar que había decidido retirarse de Son Tentación. La cantante, que llevaba desde febrero de 2023 como una de las voces principales, compartió en Instagram lo que la llevó a tomar la decisión.

"Deseo informar al público, seguidores, colegas y medios de comunicación que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación. La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto", escribió Paz.

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La cantante agradeció a la agrupación por las oportunidades brindadas y subrayó que se retira "con gratitud por el tiempo compartido". Además, dejó claro que finaliza toda relación laboral, artística y comercial con el grupo bajo los mejores términos posibles.

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