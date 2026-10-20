Jefferson Farfán ARREMETE contra Magaly Medina y lanza advertencia: "Te voy a seguir ganando"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a mencionar a Magaly Medina en la última edición de su pódcast 'Enfocados'. El exfutbolista lanzó comentarios contra la conductora de televisión y recordó el resultado del proceso judicial que ambos protagonizaron. Sus palabras generaron risas entre los participantes del programa.

Farfán se burla de Magaly Medina durante su pódcast

La conversación comenzó cuando Puchungo Yáñez envió un saludo a Magaly Medina. Ante ello, Farfán respondió con el apodo de "mi tía 8 y media" y volvió a mencionar el enfrentamiento judicial que mantuvo con la periodista. Roberto Guizasola también participó en el intercambio.

Allí, el exdelantero de Alianza Lima hizo referencia a la victoria judicial que obtuvo frente a la conductora. Sus comentarios estuvieron acompañados de bromas entre los presentes, quienes continuaron conversando sobre la posibilidad de que ambos coincidan en algún programa de televisión.

'La Foquita' expresó su postura sobre el resultado del proceso y dejó clara su intención de continuar haciendo referencia al caso cuando tenga oportunidad de hacerlo. La conversación no estuvo relacionada con el anuncio de una nueva demanda, sino con los comentarios realizados durante el espacio digital.

"Ya perdiste, ya te gané, ya que no te quejes, ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando", aclaró.

La frase fue pronunciada durante el intercambio con sus compañeros. El comentario se convirtió en uno de los momentos más destacados de la conversación, debido a que volvió a poner en escena la disputa pública entre el exfutbolista y la conductora de televisión.

El antecedente judicial entre Jefferson Farfán y Magaly Medina

El enfrentamiento entre ambas figuras tiene antecedentes judiciales vinculados con las publicaciones de Medina sobre la vida privada del exfutbolista. El caso derivó en una sentencia contra la periodista, que contempló una pena convertida en jornadas de servicio comunitario, además de otras obligaciones establecidas por la justicia.

Durante el pódcast, los participantes también bromearon sobre un posible encuentro entre Farfán y Medina en un programa de televisión. Sin embargo, no se confirmó que exista una reunión acordada entre ambos, por lo que ese comentario no representa un anuncio oficial de la conductora ni del exfutbolista.

La nueva intervención de Jefferson Farfán mantiene vigente la atención sobre su enfrentamiento con Magaly Medina, tanto por las declaraciones realizadas en 'Enfocados' como por los antecedentes judiciales. Por ahora, la frase difundida corresponde a una conversación del pódcast y no confirma una nueva acción legal contra la periodista.