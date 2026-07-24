María Pía Copello lanza repentino FINAL de su canal de streaming: " Hoy muere +QTV"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello, anunció este jueves 24 de julio el cierre definitivo de su canal de streaming +QTV, pese a que hace tan solo unos días anunció el ingreso de Ethel Pozo como integrante del famoso podcast.

Controversia desde el inicio

La conductora de televisión arrancó el programa de streaming, donde apareció sola en su set para poder dar el mensaje a sus seguidores diciendo que el haber tomado la decisión de crear un programa de este tipo, generó bulla y revuelo entre los proyectos ya existentes en YouTube, afirmó también que, tras la llegada de su nuevo programa, recibió muchas críticas en sus redes sociales.

"Llegamos a esta aventura haciendo ruido, nos dijeron que traíamos fórmulas viejas, que no entendíamos cómo se hacía, que no teníamos comunidad y se burlaron de nosotros y es verdad", indicó Copello

Adicional a ello, la conductora de televisión también señaló que lanzar un proyecto en esta plataforma, iba a generar un proceso de aprendizaje constante, donde hubo errores, cambios y la necesidad de redefinir el rumbo del proyecto.

Pía explicó que el formato no encajaba con lo que buscaban construir y que ese día iba a ser el último para +QTV

"Hoy cerramos esta etapa. Porque ya no queremos ser lo que los demás dicen que somos ni lo que nos exigía el molde. No es televisión, no es internet, es entretenimiento (...) Hoy muere +QTV".

Violenta respuesta

Por último, agradeció a todos los seguidores que estuvieron al tanto de la programación y estuvieron pendientes de la evolución de su canal por Internet.

"Gracias de corazón a quienes nos acompañaron en este proceso", Expresó

Tras el anuncio del cierre definitivo, el programa de streaming dio un giro radical, ya que el set se quedó en oscuras y se reprodujo un video con dura críticas vertidas por conocidos canales como ´´OUKE´´, ´´Todo Good´´ y ´´Pitucos marrones´´

Seguidamente, María Pía Copello entró en escena con un bate de béisbol y destrozando por completo la pantalla donde se reproducía fuertes críticas Dejando a imaginación, que Copello y su programa no era lo que los demás canales decían.

María Pía Copello lanzó +QTV en diciembre del 2025, la cual, desde entonces, viene trayendo varias críticas hacia ella, su programa y hacia sus conductores. Tras siete meses al aire aprovechó también el momento para agradecer a cada uno de los conductores y personas que la acompañaron en este proyecto.