Jefferson Farfán es investigado por presunto acoso contra Magaly Medina y otros tres delitos graves por denuncia fiscal

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina suma un nuevo capítulo en el ámbito judicial. El exfutbolista es investigado preliminarmente por presunto acoso en agravio de la conductora, en un proceso que también contempla otras imputaciones y que se originó a partir de una denuncia presentada por la figura televisiva.

Inician investigación contra Farfán

La investigación no se limita al presunto hostigamiento, pues la disposición fiscal N.° 08 también contempla posibles delitos de extorsión, organización criminal y marcaje o reglaje. Estas imputaciones forman parte de las diligencias que deberán esclarecer las autoridades competentes, por lo que no corresponde asumir que los hechos denunciados hayan sido acreditados ni que exista una declaración de culpabilidad contra Farfán.

El documento fiscal, fechado el 5 de octubre, fue difundido por el periodista Ric La Torre en TikTok. La denuncia fue presentada por Medina el pasado 6 de junio y está a cargo del Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-San Juan de Miraflores.

Antes de llegar a esta etapa, el expediente pasó por distintas actuaciones para determinar qué instancia debía encargarse del caso. El 22 de julio se planteó una contienda negativa de competencia y, el 5 de agosto, la Fiscalía Superior Penal resolvió qué despacho debía conocer la denuncia. Luego, el 9 de septiembre, se ordenaron diligencias previas.

El proceso se desarrolla en medio de los constantes desencuentros públicos entre ambos personajes. En julio, Farfán publicó en YouTube el video Magaly Jesús al descubierto, en el que cuestionó el cumplimiento de las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas a Medina tras una condena por difamación.

Magaly expuso presuntas extorsiones

Hace unas semanas, la conductora tomó unos minutos de su programa para asegurar que muchas personas están interesadas en que ella vuelva a ir a prisión, pero hizo especial énfasis en Jefferson Farfán, a quien acusó de acoso y persecución.

"Aquí quien sigue persiguiéndome y acosándome de la peor manera es Jefferson Farfán. Yo no entiendo qué es lo que pretende. (...) Yo no tendría ningún problema en que me revoquen la sentencia y me manden a la cárcel, pero que un juez lo decida con fundamento y no porque alguien está obsesionado con la revancha y la venganza", indicó.

Asimismo, Magaly aseguró que el entorno de Jefferson Farfán publicita detalles privados de la reparación civil que el canal le pagó, además del servicio comunitario que ella está cumpliendo en una parroquia en Surco, lo cual la ha expuesto públicamente y la ha convertido en una potencial víctima para extorsionadores.

Mientras avanza la investigación fiscal, Magaly Medina ha denunciado públicamente que Jefferson Farfán la persigue y acosa. La conductora también cuestionó la difusión de información privada sobre su reparación civil y servicio comunitario, al considerar que la expone a posibles riesgos de extorsión.