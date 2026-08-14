No respetan nada: delincuentes ingresan a parroquia en Chorrillos y se llevan objetos sagrados

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Parroquia Virgen de la Familia, ubicada en Chorrillos, un templo frecuentado diariamente por vecinos que acuden a orar y participar en las celebraciones religiosas, fue víctima de robo a horas de la madrugada.

Dos delincuentes ingresaron al recinto religioso y se llevaron dos copones del Santísimo, recipientes utilizados durante las celebraciones eucarísticas para guardar y distribuir la Eucaristía.

Parroquia anuncia el robo en sus redes sociales

El propio centro de culto informó públicamente sobre lo sucedido mediante sus redes sociales y expresó su preocupación por la desaparición de los objetos religiosos, cuyo valor trasciende lo material debido a su signifcado dentro de la tradición católica.

Fieles y vecinos rechazaron el hurto

El hecho generó tal indignación y preocupación entre feligreses y vecinos de la zona, que incluso mostraron su malestar en los comentarios de la publicación.

El caso se suma a la preocupación existente entre vecinos de Lima por el incremento de hechos delictivos y la vulnerabilidad de distintos espacios, incluso aquellos destinados al culto religioso.

Vecinos y fieles asistentes a la Parroquia expresaron su descontento en comentarios

Parroquia presentó denuncia

Tras conocerse el robo, la denuncia fue presentada ante la comisaría de Villa, cuyos agentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al establecimiento e identificar a los responsables.

Las investigaciones buscan determinar cómo los delincuentes lograron acceder al recinto durante la madrugada y establecer las responsabilidades del caso.

Copones - imágen referencial

El robo de los dos copones ha causado especial impacto entre los miembros de la parroquia debido a que estos objetos son empleados en uno de los principales sacramentos de la Iglesia Católica. Mientras continúan las investigaciones policiales, se espera que las autoridades puedan determinar quiénes participaron en el hecho y recuperar los bienes sustraídos.