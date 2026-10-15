Poder Judicial cita a Magaly Medina a nueva audiencia por pedido de prisión que presentó Jefferson Farfán

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ha programado una nueva audiencia para la conductora de televisión Magaly Medina, a raíz de una solicitud presentada por Jefferson Farfán. Como se sabe, el exfutbolista busca que se revoque la pena de jornadas de servicio comunitario dictada previamente, argumentando un presunto incumplimiento, para que retorne a prisión.

Ante ello, el caso pasó por varias modificaciones administrativas. La primera audiencia, fechada el 16 de setiembre, fue anulada después de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial derivara el expediente al 39° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, prolongando así la resolución definitiva.

Jueza Sandra Mori Saavedra programa audiencia para el 12 de noviembre

Según el medio Infobae, la jueza supernumeraria Sandra Elizabeth Mori Saavedra asumió el caso luego de que el juez Yoncen Richard Muñoz Ayora reemplazara inicialmente a la magistrada Meysi Jakelin Gonzales Salvador. En esa línea, la nueva encargada dejó sin efecto la diligencia anterior y estableció una nueva fecha.

"Encontrándose pendiente el informe oral solicitado por las partes procesales conforme se dispuso, llévese a cabo tal diligencia para escucharse a las partes procesales, el día jueves 12 de noviembre a horas 10 de la mañana, debiendo de enlazarse los sujetos procesales interesados cinco minutos antes de la hora programada, a fin de poder registrarlos antes de iniciado el informe correspondiente", se puede leer en el documento.

Cabe mencionar que la autoridad judicial también ordenó oficiar a la Subdirección del Medio Libre de la Oficina Regional Lima del INPE. El objetivo principal es solicitar un informe detallado sobre los días exactos de servicio comunitario que han logrado completar tanto Magaly Medina como el productor de su programa televisivo.

Cortesía Infobae

Reparación civil de 300 mil soles y condena

El origen de este proceso penal se remonta al año 2019, cuando se emitieron imágenes del exfutbolista dentro de su departamento grabados con un dron ubicado en el piso 17 de un edificio en Miraflores junto a Yahaira Plasencia. Por consiguiente, en 2020 se formuló la denuncia por violación agravada de la intimidad.

No obstante, la justicia peruana declaró culpable a la conductora en julio de 2024, imponiéndole dos años y ocho meses de prisión efectiva, los cuales fueron convertidos a 138 jornadas de servicio comunitario, más 100 días multa. Posteriormente, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto de la reparación civil fijada inicialmente a la suma de 300 mil soles.