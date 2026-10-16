"Pídele su abogado a Farfán": Magaly parcha a Christian Cueva por presuntas acciones legales en su contra

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva advirtió que podría tomar acciones legales contra Magaly Medina luego de que su programa expusiera una presunta deuda de 58 mil soles relacionada con la producción de panetones. Sin embargo, la conductora no tardó en responder y cuestionó la explicación del futbolista, además de burlarse de su amenaza de llevar el caso a los tribunales.

La defensa de Cueva

La controversia comenzó tras un reportaje de Magaly TV La Firme, donde el empresario Julio Rodríguez, propietario de la panificadora La Providencia, aseguró que el popular Aladino mantenía una deuda por productos que no habrían sido pagados. El caso volvió a generar polémica luego de que el futbolista rechazara públicamente cualquier responsabilidad económica.

A través de un comunicado, Cueva sostuvo que su participación en el negocio se limitó a prestar su imagen para promocionar los panetones, sin asumir compromisos financieros. Asimismo, rechazó que se le vinculara con obligaciones que, según su versión, no le corresponden y advirtió que recurriría a la vía legal si continuaban difundiendo información falsa o inexacta sobre su persona.

"Mi participación se limitó, en su oportunidad, a brindar mi imagen, sin que ello implique asumir deuda, compromisos económicos ni responsabilidad alguna (...) De continuar con esta situación, me veré en la necesidad de interponer las acciones legales que correspondan frente a cualquier difusión de información falsa o inexacta", escribió.

Comunicado de Christian Cueva

Magaly le responde a Cueva

No obstante, Magaly Medina puso en duda los argumentos del deportista. La periodista explicó que, según la documentación mostrada por el empresario, las primeras facturas estaban a nombre de una constructora vinculada a Cueva y que posteriormente se habría firmado un contrato con su hermano. Para la conductora, estos elementos no respaldarían la versión del futbolista.

"O sea, le prestas tu nombre, tu firma, todo a otra persona para que venda y gane plata. A mí me parece increíble. No me parece sólido. No me parece un argumento de fuerza", dijo.

Además, la presentadora cuestionó que Cueva hubiera prestado su nombre, firma e imagen para que otra persona comercializara los productos sin asumir ninguna responsabilidad. También comparó sus explicaciones con otras declaraciones del jugador sobre presuntos pagos pendientes, al señalar que, desde su perspectiva, no habría presentado pruebas suficientes para respaldarlas.

Finalmente, ante la advertencia legal del futbolista, Medina respondió con ironía y aludió a Jefferson Farfán, en referencia a los abogados que, según ella, el exfutbolista facilitaría a quienes buscan demandarla. "Pídele su abogado a Farfán, que él presta su abogado a todos los que quieren demandarme ", sentenció.

Es así que, la polémica entre Christian Cueva y Magaly Medina vuelve a poner al futbolista en el centro de la atención mediática. Mientras el jugador evalúa posibles acciones legales para defender su imagen, la conductora mantiene sus cuestionamientos sobre la presunta deuda. Por ahora, el conflicto continúa en el terreno público, a la espera de nuevas pruebas o decisiones judiciales.