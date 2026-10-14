Cuto Guadalupe revela cómo se celebrará el 42 cumpleaños de Jefferson Farfán: "Todos van a querer estar"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán se prepara para celebrar sus 42 años este próximo 26 de octubre y, aunque todavía hay detalles por definir, su tío Luis 'Cuto' Guadalupe adelantó algunas pistas sobre cómo sería esta esperada fiesta. El exfutbolista también contó las dificultades que enfrenta para encontrar el regalo ideal para su sobrino.

Según explicó Guadalupe, organizar un obsequio para la popular 'Foquita' no es una tarea sencilla, pues considera que su sobrino es difícil de sorprender. A pesar de ello, el exdefensor aseguró que mantiene la esperanza de encontrar algo que realmente le guste antes de la fecha especial, aunque todavía no tiene una alternativa que lo convenza.

De hecho, el tío de Jefferson recordó una experiencia que demuestra lo complicado que puede resultar elegir un presente para el exseleccionado peruano. Cuando cumplió 40 años, le entregó un regalo que, según contó, permanece guardado hasta la actualidad y ni siquiera ha sido utilizado. Por ello, esta vez espera tener mejor suerte con su elección.

"Cuando cumplió 40 años le hice un regalo que ahí lo tiene, guardado, ni lo usa", contó entre risas.

¿Dónde celebraría Jefferson Farfán sus 42 años?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el posible escenario de la celebración. De acuerdo con lo comentado por 'Cuto' Guadalupe, la vivienda de Farfán podría quedarse pequeña para recibir a todos los invitados, considerando que ambas familias querrían acompañarlo en su cumpleaños. Por ese motivo, se estaría evaluando un espacio con mayor capacidad.

Entre las alternativas mencionadas figuran el Estadio Nacional, el Monumental y Matute, aunque todavía no se ha confirmado cuál sería el lugar elegido. Además de la familia Farfán-Guadalupe, también se espera la presencia de los familiares de Xiomy, quienes se sumarían a la reunión para compartir esta fecha especial con el exfutbolista.

"La casa va a quedar chica. Él está viendo un escenario, no sé si están pensando en Estadio Nacional, el Monumental o Matute. Está la familia Farfán-Guadalupe, también está la familia de Xiomy, que es numerosa, todos van a querer estar en los 42 de Agustín", dijo muy emocionado.

Por otro lado, la música sería protagonista de la celebración, especialmente la salsa, un género que, según Guadalupe, gusta mucho a los integrantes de ambas familias. Aunque todavía no se conocen los artistas que podrían participar, el exfutbolista dejó entrever que las orquestas podrían tener un papel importante en la fiesta de Jefferson Farfán.