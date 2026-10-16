Jimin de BTS se emociona al recordar a ARMY Perú y revela qué hizo inolvidable su visita a Lima

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Park Jimin, integrante de BTS, celebró su cumpleaños número 31 el martes 13 de octubre y aprovechó una transmisión en vivo por Weverse para recordar uno de los momentos más especiales de su reciente gira: el recibimiento que tuvo la agrupación surcoreana en Lima.

Jimin recuerda con emoción a las ARMY peruanas

Desde un hotel en Chile, el cantante habló sobre las experiencias que vivió junto a sus compañeros en Perú y Colombia, países que visitaron por primera vez como parte de su gira mundial. Durante la conversación, destacó la respuesta de sus seguidores y reconoció que ambas ciudades le dejaron recuerdos significativos.

"Colombia fue increíble. Tanto Colombia como Perú fueron lugares en los que nos presentamos por primera vez, y disfrutamos muchísimo la experiencia", expresó el artista, quien también comentó que la altitud de Bogotá representó una dificultad durante el concierto.

Sin embargo, fue al referirse a Lima cuando volvió a destacar el cariño recibido de ARMY, nombre con el que se conoce al fandom de BTS. Las presentaciones realizadas los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos marcaron la primera visita de la agrupación al Perú y estuvieron acompañadas de homenajes preparados por sus seguidoras.

Jimin también recordó el significado de 'Arirang', canción tradicional coreana que tiene un valor especial para el grupo. "Por eso, cada vez que ustedes la cantan con tanta fuerza, me emociono muchísimo", manifestó durante la transmisión, al explicar cómo le impactó escucharla interpretada por el público limeño.

Así sorprendieron las fans a Jimin durante los conciertos

El cariño que el cantante agradeció durante su cumpleaños también se reflejó en las iniciativas que las comunidades ARMY organizaron durante la estadía de BTS en Lima.

Entre los proyectos preparados por BTS Perú, ARMY Perú y PJMUSAS destacó una intervención para la última presentación del grupo. Las fanáticas organizaron la distribución gratuita de más de 30.000 corazones de papel y una pancarta que debía levantarse en un momento determinado del espectáculo.

Los colores rojo y blanco fueron parte de la propuesta, en alusión a la bandera peruana. La iniciativa buscaba convertir las tribunas en una demostración colectiva de afecto para el artista, cuya fecha de nacimiento se celebra cada 13 de octubre.

La sorpresa alcanzó su momento más emotivo el sábado 10 de octubre, cuando miles de asistentes comenzaron a cantarle 'Happy Birthday' y 'Feliz cumpleaños' durante uno de los segmentos finales del concierto. Jimin respondió agradeciendo el gesto, en una escena que rápidamente circuló entre las seguidoras en redes sociales.

Los homenajes no se limitaron al estadio. También se impulsaron iniciativas en distintos puntos de Lima, entre ellas la decoración de un tren de la Línea 1 del Metro con imágenes del cantante, además de actividades y mensajes dedicados a BTS durante su visita.

Las palabras de Jimin demostraron que el paso de BTS por Lima dejó recuerdos que van más allá de sus presentaciones musicales. Para ARMY Perú, escuchar al cantante reconocer el cariño recibido representa una respuesta a los homenajes organizados durante su visita y un momento especial para una comunidad que esperaba desde hace años la oportunidad de ver al grupo en el país.