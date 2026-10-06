Jimin tendrá su fiesta de cumpleaños en Perú: así lo celebrará ARMY durante los conciertos de BTS

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada de BTS a Perú ya tiene contando los días a ARMY, pero el fandom también guarda una sorpresa muy especial para Jimin. El cantante cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre y sus seguidores peruanos quieren adelantarle el festejo con una celebración que promete llenar el Estadio San Marcos de corazones y cánticos.

ARMY y su celebración para Jimin

A pocos días de los tres conciertos de BTS en Lima como parte de su gira "Arirang", ARMY Perú viene organizando distintas actividades para recibir al septeto surcoreano.

Entre ellas destaca un homenaje dedicado especialmente a Jimin, quien cumplirá 31 años apenas unos días después de las presentaciones en la capital.

La iniciativa es impulsada por BTS Perú y ARMY Perú, junto con PJMUSAS, y busca que los fanáticos puedan celebrar al integrante de BTS durante uno de los momentos finales de los conciertos.

El proyecto contempla varias dinámicas a lo largo de las tres fechas. Una de las principales será la entrega de 30 mil corazones de PJMUSAS, que serán utilizados por los asistentes durante el homenaje. Además, se preparó un banner especial para Jimin que deberá ser levantado en el momento indicado.

"Durante los tres días de concierto tendremos pequeñas dinámicas para acompañarlo, pero el 10 de octubre viviremos juntos un momento muy especial: celebraremos el cumpleaños de Jimin en Lima", señala la descripción de la publicación compartida por ARMY Perú.

ARMY cantará "Happy Birthday" a Jimin

Las celebraciones comenzarán desde el 7 de octubre, cuando los asistentes podrán participar de manera opcional utilizando una vincha o un gancho de Chimmy, el personaje de BT21 asociado a Jimin.

La idea es que estos accesorios funcionen como un símbolo de apoyo durante el último segmento del espectáculo. Luego, el 9 de octubre, ARMY tendrá otra dinámica opcional.

En esta oportunidad, los fans podrán llevar Uchiwas, los tradicionales abanicos japoneses, con una fotografía de Jimin elegida por cada asistente, creando así un efecto visual especial dentro del estadio.

Pero el momento más esperado llegará el 10 de octubre. Ese día, todos los asistentes serán parte de la celebración y deberán enfocarse en Jimin antes de que el cantante tome la palabra durante el segmento final.

Según la propuesta, el Estadio San Marcos se unirá para cantar "Happy Birthday" en inglés y español, mientras el banner especial y los corazones de PJMUSAS acompañarán el homenaje. Así, ARMY Perú busca que Jimin reciba una celebración multitudinaria antes de su cumpleaños.

De esta manera, Jimin tendrá su fiesta de cumpleaños en Perú gracias a la iniciativa de ARMY durante los shows de BTS. Con banners, corazones, accesorios y un gran "Happy Birthday" el 10 de octubre.