Línea 1 del Metro de Lima recuerda a Jimin, integrante de BTS, en su cumpleaños: "Nuestro viaje también se llena de luz"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima se une al cumpleaños de Jimin, integrante de BTS, y festeja el famoso 'jiminDay' con la presentación de un post en su honor presentando el diseño que sus vagones alusivos al cantante, que formó parte de una iniciativa de las ARMYs peruanas tras su llegada del grupo de K-pop al país.

Línea 1 del Metro de Lima saluda a Jimin por su cumpleaños

Este martes 13 de octubre el integrante de la boy band originaria de Corea del Sur celebra su cumpleaños número 31 y el medio de transporte capitalino no fue ajeno a los mensajes por este día importante en la vida del artista.

A través de un post compartido junto al fanbase peruano llamado 'Jimin Perú 13' saludaron al intérprete cuyo nombre verdadero es Park Ji-min con una imagen del tren temático que sus fans inauguraron la semana pasada.

"¡Hoy celebramos a lo grande el JiminDay! Una fecha especial, un tren lleno de color y miles de emociones que se encuentran en un mismo viaje. ¡Feliz cumpleaños, Jimin! Que la música y la alegría sigan conectando corazones", se lee en la descripción de la publicación.

En la imagen compartida se muestra a los vagones recorriendo Lima con la frase "Jimin Day, hoy nuestro viaje también se llena de luz" en una muestra de que lo tienen presente al miembro de BTS sobre todo en una fecha tna importante en la vida de él.

El tren temático de Jimin recorre las calles en cumpleaños del artista

El fandom 'Jimin Perú 13' celebró mediante sus redes sociales oficiales que el tren temático en homenaje a su cantante favorito de BTS recorra las calles de la capital en el día de su cumpleaños.

Recordemos que, el diseño exclusivo para el cantante formó parte de una iniciativa impulsada por el citado grupo de fans nacionales a la que han denominado 'A Train Love For Jimin'.

💛✨ ¡FELIZ JIMTOBER ✨💛 Este es nuestro regalo para Jimin, preparado con muchísimo amor. 🚇💛 Un tren lleno de sueños, ilusión y todo el cariño que Perú tiene para él. 🇵🇪🥹 ¡Y sí! ¡El tren de Jimin sigue disponible! 💛✨ Todavía estás a tiempo de subirte a este hermoso viaje y ser parte de esta sorpresa que hemos preparado para nuestro querido Jimin. 🐥💛 🚇💫 ¡Que nadie se quede fuera de este tren de amor! Subámonos juntos y hagamos que este Jimtober sea inolvidable para Jimin. 💛 ¡Feliz Jimtober! Que nuestro amor llegue hasta Jimin. 🥹💛✨ #JimtoberEnPeru #Jimin_Peru_13 #ATrainOfLoveForJimin #ParkJimin #BTSJimin HAPPY BIRTHDAY JIMIN #HAPPYJIMINDAY #31YearsOfSincerity #OctoberMagicJimin #OurLightJimin — FAN BASE JIMIN PERÚ 13 (@JIMIN_PERU_13) October 13, 2026

"Este es nuestro regalo para Jimin, preparado con muchísimo amor. Un tren lleno de sueños, ilusión y todo el cariño que Perú tiene para él. ¡Y sí! ¡El tren de Jimin sigue disponible! Todavía estás a tiempo de subirte a este hermoso viaje y ser parte de esta sorpresa que hemos preparado para nuestro querido Jimin", expresaron en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Es así que, en el día del cumpleaños de Jimin, integrante de BTS, la Línea 1 del Metro de Lima, lo saludó junto a un post en su honor en el que se muestra desde lo alto el tren temático en su honor recorriendo la capital.