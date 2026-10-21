Juan Carlos Orderique se despide de América Televisión tras más de 20 años: "Nos volveremos a encontrar"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de un comunicado inesperado y en el marco del Día del Periodista Deportivo Peruano, Juan Carlos Orderique sorprendió a propios y extraños al anunciar su despedida de América Televisión tras más de 20 años formando parte de sus pantallas.

El adiós de Juan Carlos Orderique a América Televisión

El hombre de prensa recurrió a sus redes sociales oficiales para publicar su pronunciamiento en el que se despíde de la casa televisiva y en el que se muestra agradecido con ella por todo el tiempo en que pudo formar parte su familia cumpliendo así uno de sus anhelos que era llegar a la pantalla grande.

"Después de más de 20 años, me despido profundamente agradecido por todo lo vivido en América Televisión. América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso solo puedo decir: gracias", se lee al principio del texto.

De la misma manera, el carismático reportero se refirió sobre el público que lo acompañó durante todo este tiempo en el canal 4 en los programas en los que laboró asímismo se dirigió a los hinchas, a quienes los entrevistaba en sus recordadas previas de los partidos del campeonato nacional.

"Gracias al pú que durante todos estos años nos permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría. A los hinchas, gracias por todo su cariño, no solo a los que viven en neustra tierra, sino también a los que están lejos de ella, con quienes hemos compartido lindos momentos", expresó.

Por último, pero no menos importante, agradeció a su equipo de producción "por su lealtad y compromiso de siempre". "Gracias por todo. Los quiero mucho. Nos volveremos a encontrar", finalizó.

Diversos amigos y colegas comentan la publicación de Orderique

De manera inmediata, el post del exintegrante de Fútbol en América causó gran repercusión en su entorno más cercano, amistades y colegas quienes no podían creer su adiós de América Televisión, pero a su vez le desearon buen augurio para sus próximos proyectos.

"Bendiciones", "Lo mejor para ti siempre", "Vas a triunfar donde vayas", "Mucho éxito papito lindo", "Te queremos Juanca", "Fuerte abrazo del alma y nunca dejes de brillar", "Que privilegio coincidir contigo", "Éxitos mi hermano", "Tu chispa es única", fueron algunos comentarios.

Por último, si bien es cierto Juan Carlos Orderique le dijo adiós a América Televisión sin decir ahora donde laborará, un comentario del periodista Horacio Zimmermann quien sostuvo "Te esperamos bebé", deslizaría la posibilidad de que forme parte del canal de YouTube de su colega.