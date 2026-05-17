José 'Tunche' Rivera se quiebra y ofrece disculpas a la hinchada de Universitario tras patear la camiseta

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Universitario de Deportes frente a Atlético Grau no solo significó quedar fuera de la pelea por el Torneo Apertura, sino también abrió un capítulo de tensión interna por el gesto de José Rivera, quien arrojó y pateó la camiseta crema en medio de la frustración.

Tras la indignación generada en la hinchada, el delantero apareció en Fútbol en América para pedir disculpas públicas, quebrándose y reconociendo que su reacción fue un error que no representa su vínculo con el club.

Reconoce su error

Rivera inició su mensaje admitiendo que era consciente de que la hinchada estaba molesta tras el vergonzoso gesto y que no buscaba excusas. Explicó que la frustración lo llevó a actuar sin medir consecuencias.

"Sí, justo estuve enterándome de muchas cosas. La hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada. Creo que me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando. No medí las consecuencias, la verdad".

El delantero aclaró que su acción no fue un acto deliberado contra el club ni contra los hinchas, sino un gesto impulsivo producto de la ira tras perder el encuentro del vienes.

"Si bien es cierto que tiré la camiseta, creo que si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa, lo hubiera pateado. No fue exactamente por falta de respeto a la hinchada o a Universitario, que claro, muchas cosas me ha dado".

Vergüenza y disculpas

Rivera se mostró avergonzado y reiteró que no es de actuar de esa manera. Reconoció que la camiseta representa mucho para él y que asume cualquier sanción o crítica que pueda recibir.

"Me siento muy avergonzado, la verdad; muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así. Asumo toda la responsabilidad, nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada".

El jugador insistió en que quería dar la cara y hablar directamente con los hinchas, aunque dudó de si sus palabras servirían de algo tras la magnitud del episodio.

"Quería detenerme un segundo y poder hablar con ustedes, poder mandarles este mensaje. Creo que quizás no sirva de nada, pero aquí estoy dando la cara como siempre lo he hecho".

🚨 EXCLUSIVO: EL 'TUNCHE' RIVERA PIDE DISCULPAS TRAS POLÉMICA EN EL 'U' vs. GRAU.



Luego de la viralización del video donde tira y patea la camiseta de la 'U', el delantero habló con las cámaras de FA. 🎥⚽



Explicó lo sucedido y se quebró al pedir disculpas a la hinchada crema. pic.twitter.com/XeD8ef7HYk — Fútbol en América (@FAamericatv) May 17, 2026

Un momento de quiebre

Cerca del final de la entrevista, Rivera no pudo contener las lágrimas y se quebró frente a las cámaras, mostrando la carga emocional que arrastra en medio de la crisis deportiva del equipo.

"Duele porque no es algo bonito, no se lo merece la hinchada. Vuelvo a pedir disculpas nada más".

La disculpa de José Rivera refleja la tensión que vive Universitario en un momento crítico de la temporada. Su gesto inicial generó indignación, pero su mensaje público y el quiebre emocional evidencian la presión que sienten los jugadores en medio de los malos resultados.

La hinchada, que considera la camiseta como símbolo sagrado, espera que este episodio sirva de lección y que el equipo recupere la entrega y respeto que exige la historia del club.