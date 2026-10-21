¿Alejandra está embarazada? Austin Palao revela que ya quiere ser tío de su hermano Said: "Que sea varón"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao expresó su entusiasmo ante la posibilidad de convertirse nuevamente en tío y recibir al primer hijo de su hermano Said Palao y Alejandra Baigorria. El cantante se refirió a los rumores sobre un posible embarazo de la empresaria y dejó en claro que estaría feliz de que la pareja decida agrandar su familia próximamente.

¿Austin confirma embarazo de Ale Baigorria?

Durante una reciente entrevista, el exchico reality fue consultado sobre la posibilidad de que Alejandra Baigorria ya se encuentre en la dulce espera. Aunque no confirmó que exista un embarazo, manifestó que es una noticia que todos esperan con ilusión, especialmente porque le gustaría tener un sobrino varón, ya que actualmente tiene dos sobrinas mujeres.

"Eso es lo que todos esperamos. Yo espero un varoncito porque tengo dos sobrinas mujeres. A mí sí me encantaría que haya un varón", indicó.

Asimismo, Austin Palao consideró que la empresaria estaría preparada para asumir la maternidad y bromeó con la posibilidad de que su hermano y su esposa ya estén organizando los planes para buscar a su primer bebé. De esta manera, dejó entrever que ve con buenos ojos que ambos den este importante paso en su relación.

Por otro lado, el cantante también imaginó cómo sería compartir momentos con su futuro sobrino y aseguró que le gustaría llevarlo a la playa y disfrutar de distintas actividades de aventura, entre ellas saltar en paracaídas. Sus declaraciones reflejaron la ilusión que le genera la posibilidad de sumar un nuevo integrante a la familia.

"Nosotros encantados de que ya de una vez tengan su hijito. Hombre, yo quiero hombre para raptarlo, llevármelo a la playa, saltar en paracaídas", concluyó.

Finalmente, aunque los rumores sobre un posible embarazo de Alejandra Baigorria continúan generando expectativa, Austin Palao no confirmó que la pareja esté esperando un bebé.

Austin defiende a su hermano

Austin también se refirió a los cuestionamientos que enfrenta Said desde que su relación con la empresaria se convirtió en tema recurrente de conversación. En ese sentido, dejó en claro que su hermano cuenta con sus propios recursos económicos y no necesita depender de su esposa para mantener su estilo de vida.

"Mi hermano no es ningún mantenido. Yo ya le he dicho a mi hermano que cada vez que quiera decir algo, acá está su hermanito que lo puede coachear", expresó.

Por el momento, ni Said Palao ni Alejandra Baigorria han confirmado que estén esperando un bebé, por lo que las especulaciones continúan sin una respuesta definitiva. Sin embargo, las declaraciones de Austin Palao reflejan la ilusión que existe en su entorno familiar ante la posibilidad de recibir un nuevo integrante próximamente.