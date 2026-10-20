León XIV en Perú: Vicariato Apostólico de Pucallpa compuso canción para recibir al sumo pontífice

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pucallpa alista una bienvenida musical para el papa León XIV. El Vicariato Apostólico de la ciudad presentó una canción con ritmo amazónico que formará parte de las actividades para recibir al pontífice en la capital de Ucayali el próximo 15 de noviembre.

Canción amazónica marcará la llegada del papa León XIV

El tema fue compuesto por el padre Segundo Gaviria, quien encontró inspiración en las experiencias recogidas durante sus recorridos por los territorios indígenas de la Amazonía. La propuesta incorpora así una expresión musical vinculada con la región a los preparativos de la visita papal.

La composición se dio a conocer durante una conferencia de prensa en la que también se presentaron detalles de las actividades previstas. Según lo anunciado, será difundida entre las parroquias y comunidades de Ucayali para que los fieles puedan interpretarla durante la llegada del papa.

Encuentro con los pueblos amazónicos

Entre las actividades confirmadas figura un encuentro de León XIV con representantes de los pueblos amazónicos en el bulevar de Yarinacocha. La agenda también contempla una misa en el complejo deportivo La Videnita, otro de los espacios previstos para la visita.

Al finalizar la presentación de los preparativos, se realizó una muestra artística denominada "Misionando por las aguas amazónicas", que acompañó el anuncio de la canción y de las actividades programadas.

La llegada del pontífice marcará un acontecimiento histórico para Pucallpa, pues será la primera vez que un papa visite la ciudad. En ese contexto, el Vicariato impulsa la difusión del tema musical como parte de la preparación de las parroquias y comunidades que participarán en su recibimiento.

Recuperación favorable tras su operación

El papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano después de recibir el alta del hospital Gemelli de Roma el sábado 17 de octubre. El pontífice fue operado el martes 13 para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

Según los reportes médicos difundidos durante su hospitalización, su evolución fue favorable: retomó la alimentación normal, comenzó a caminar y recuperó la autonomía para realizar sus actividades cotidianas. Por lo que no se descartaría su llegada al Perú en el mes de noviembre.