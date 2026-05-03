Kylie Jenner enfrenta graves acusaciones por presunto maltrato laboral hacia sus empleadas domésticas

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kylie Jenner, la reconocida influencer estadounidense, atraviesa una severa crisis de imagen tras recibir demandas de ex empleadas. Las trabajadoras Juana Delgado y Angélica Vázquez denuncian haber sido víctimas de discriminación constante y un entorno de trabajo violento bajo su supervisión.

Ex trabajadoras denuncian abusos

Según el portal de noticias estadounidense TMZ, las denunciantes aseguran que el personal administrativo les prohibía terminantemente beber agua dentro de su lujosa propiedad. Esta revelación ha desatado una ola de críticas globales sobre la ética laboral en las mansiones de lujo.

Las demandas presentadas detallan que los encargados de la residencia sometían al personal a jornadas extenuantes sin permitirles pausas para alimentarse o descansar adecuadamente. A pesar de informar estos incidentes, las afectadas indican que la empresaria ignoró sistemáticamente sus reclamos internos.

El aspecto más crítico de la denuncia incluye presuntos actos de discriminación por el acento y el origen de las trabajadoras. El entorno cercano a Jenner se burlaba del personal, fomentando un clima de exclusión y maltrato psicológico.

Asimismo, las demandantes sostienen que sufrieron represalias directas tras intentar formalizar sus quejas ante el área de recursos humanos. Estas acciones incluyeron la reducción arbitraria de sus salarios mensuales y un aumento injustificado en sus tareas de limpieza diarias.

Kylie Jenner is sued by a second housekeeper for failing to stop harassment.



Details: https://t.co/OsQPr2I9D3 pic.twitter.com/fgkZDsQaQr — TMZ (@TMZ) May 1, 2026

Consecuencias legales y el futuro de la marca Jenner

Por su parte, los representantes legales de la celebridad han rechazado las acusaciones, afirmando que se trata de una estrategia para obtener beneficios económicos ilícitos. No obstante, la acumulación de testimonios similares ha debilitado la defensa pública de la joven empresaria.

El conflicto legal surge mientras Jenner participa en eventos de alto perfil, generando un contraste negativo entre su estilo de vida opulento y las carencias denunciadas. Los expertos en relaciones públicas advierten sobre un daño significativo a la reputación de su marca.

La justicia de California deberá determinar si existió una responsabilidad directa de la influencer en la gestión de su personal de servicio. Mientras tanto, las demandantes buscan una reparación por los daños morales y las horas de trabajo no remuneradas.

El caso ha movilizado a diversos grupos que exigen una mayor fiscalización sobre los derechos de los trabajadores en hogares de millonarios. El escándalo de Kylie Jenner demandada por ex trabajadoras por discriminación y ambiente laboral hostil continúa en pleno desarrollo judicial.

Esto evaluará las pruebas de este polémico caso. La resolución de este conflicto determinará si Kylie Jenner demandada por ex trabajadoras por discriminación y ambiente laboral hostil enfrentará sanciones definitivas.