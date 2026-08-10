Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, publica atrevida foto desde la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hailey Bieber volvió a remecer las redes tras publicar una atrevida foto en pleno cumpleaños de Kylie Jenner. La esposa de Justin Bieber la pasó de lo lindo rodeada de los amigos y la familia de la empresaria, pero hubo una toma en particular que se llevó todas las miradas.

Hailey Bieber protagoniza atrevida escena

Todo fue este viernes durante el festejo adelantado por los 29 de Kylie Jenner. La empresaria armó una reunión muy privada en Beverly Hills, California, calentando motores unos días antes de su cumpleaños oficial del 10 de agosto.

Hailey Bieber, de 29 años, estuvo entre las invitadas y, como era de esperarse, algunos momentos de la noche terminaron llegando a las redes sociales. La empresaria republicó en sus historias de Instagram una fotografía que había sido compartida originalmente por la influencer Devon Lee Carlson.

Y fue precisamente esa imagen la que desató la curiosidad de sus seguidores. En la fotografía, Hailey aparece inclinada mientras lame la parte baja de la espalda de una amiga, cuyo rostro no se observa. La mujer se encuentra apoyada sobre una superficie de mármol, mientras sostiene una bebida.

La fundadora de Rhode luce una tiara durante la peculiar escena, mientras que su amiga lleva jeans de tiro bajo y un top corto. El look deja visible parte de una prenda interior rosa brillante con detalles de lentejuelas.

Pero ese no fue el único registro de Hailey durante la celebración. Sydney Lee Carlson, hermana de Devon, también publicó un video en el que la esposa de Justin Bieber aparece con una boa de plumas rosa mientras baila y prepara una bebida utilizando una coctelera.

Kylie celebró rodeada de familiares y amigos

El color rosa se apoderó por completo del evento, marcando la pauta en la decoración y en el outfit de la cumpleañera. La dueña del imperio de belleza cayó a la celebración con un minivestido rosa y unos zapatos con plumas que terminaron de armar el look.

Kylie también apareció en distintas fotografías utilizando una boa de plumas y mostró algunos detalles de la celebración a través de sus redes sociales.

Entre los invitados estuvieron sus hermanas Kim y Khloé Kardashian, además de Justin Bieber, quien asistió junto a Hailey. La pareja fue fotografiada cuando abandonaba el lugar después de la celebración.

Quien no apareció en las imágenes difundidas fue Timothée Chalamet, pareja de Kylie Jenner desde 2023. El actor tampoco fue identificado públicamente entre los asistentes registrados durante la fiesta.

Como parte de los festejos, Kylie mostró además tres pasteles de cumpleaños. Uno de ellos tenía una figura femenina con bikini rosa, mientras que otro estaba decorado con piedras y elementos de distintos colores.

Así, Hailey Bieber terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner luego de publicar una atrevida foto junto a una amiga. La esposa de Justin Bieber compartió varios momentos de la celebración anticipada en Beverly Hills.