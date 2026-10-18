Hallan el cuerpo de un hombre frente al Centro de Rehabilitación Maranguita en San Miguel

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional halló el cadáver de un hombre no identificado en los exteriores del Centro de Rehabilitación Maranguita, en San Miguel. El cuerpo fue encontrado en la cuadra 19 de la avenida La Paz, donde los efectivos acordonaron la zona a la espera de las diligencias fiscales.

Según la información preliminar, el cadáver presentaba golpes y fue hallado cubierto con cajas. Hasta el momento, la víctima no portaba documento de identidad ni otro elemento que permitiera reconocerla, por lo que fue registrada como NN.

Datos preliminares de la víctima

Los primeros reportes, por parte de las autoridades, señalan que la víctima tendría aproximadamente 30 años, tez trigueña, cabello corto y negro, y vestía una casaca negra.

Vecinos de la zona indicaron que era conocido como 'Ceviche' y que, antes de su hallazgo, lo habían visto con la cabeza hinchada y aparentemente desorientado. Según sus testimonios, se negaba a recibir ayuda.

Fallecido fue cubierto con pedazos de cartón cuando se encontraba sobre el pavimento

Investigación y diligencias fiscales

Un fiscal llegó al lugar para dirigir el levantamiento del cadáver y disponer las pericias necesarias para establecer la causa de la muerte. Los investigadores deberán determinar cuánto tiempo permaneció el cuerpo en la zona y en qué circunstancias fue abandonado.

Las primeras versiones descartan que el hombre haya muerto por una balacera. La pesquisa se centra en las lesiones del cuerpo y en las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores, que habrían registrado movimientos relevantes.

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