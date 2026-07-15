Sport Boys hace oficial la terrible lesión que sufrió Christian Cueva tras su debut

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Sport Boys recibió una mala noticia a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026. Christian Cueva, uno de los principales refuerzos del conjunto rosado para la segunda parte de la temporada, sufrió una lesión durante su debut oficial y quedó descartado para las primeras jornadas del campeonato.

Lesión de gravedad

El club confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, en el que informó que "Aladino" sufrió un desgarro de segundo grado. Su recuperación podría demandar entre uno y dos meses.

El mediocampista nacional se estrenó con la camiseta de la 'Misilera' el pasado 10 de julio, cuando fue titular en el triunfo por 1-0 sobre Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga. Sin embargo, su presentación terminó antes de lo esperado, ya que a los 36 minutos sintió una molestia muscular que le impidió continuar en el campo y fue reemplazado por Oslimg Mora.

Se pierden el inicio del Torneo Clausura

Con esto, 'Aladino' queda descartado para el debut de los rosados en el Torneo Clausura, donde tendrán una complicada visita a Los Chankas en Andahuaylas. Carlos Desio, director técnico de la 'Misilera', deberá armar su plan de partido sin contar con uno de los fichajes que pidió para esta etapa de la campaña. En la interna esperan que Cueva pueda recuperarse lo antes posible para que coja ritmo de competencia.

Para colmo de males, "Cuevita" no es el único que presenta una lesión y no será tomado en cuenta por el comando técnico de Desio. Sucede que en el mismo parte médico se confirmó que Yuriel Celi padece de un esguince de segundo grado de la articulación acromioclavicular izquierda. En ese sentido, por el momento estará en evaluación mientras el departamento médico decide qué pasos seguir.

Sport Boys sale a la cancha

Luego de vencer por 1-0 a Comerciantes FC por la Copa de la Liga, Sport Boys volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio.

De esta manera, Sport Boys afrontará el inicio del Torneo Clausura sin dos de sus futbolistas, una baja sensible para el esquema de Carlos Desio, quien deberá buscar alternativas mientras espera la recuperación de Christian Cueva y Yuriel Celi.