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Mackeily Luján chotea a Dimas Ysla y niega reconciliación en medio de rumores: "El tiempo lo dirá"

Mackeily Luján aclaró que no retomó su relación con Dimas Ysla, pese a que el cantante expresó públicamente su amor y aseguró que lucharían por recuperar su romance.

Mackeily Luján niega reconciliación con Dimas Ysla
Mackeily Luján niega reconciliación con Dimas Ysla (Composición Exitosa)

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 21/10/2026

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Mackeily Luján se pronunció luego de que Dimas Ysla sorprendiera al asegurar que ambos lucharían por recuperar su amor. La cantante de La Bella Luz utilizó sus redes sociales para aclarar que no ha retomado su relación sentimental con el artista y aseguró que, por ahora, se encuentra tranquila y concentrada en sus proyectos laborales.

Mackeily chotea a Dimas

A través de un comunicado, la artista agradeció a las personas que le escribieron para expresarle su apoyo en medio de la situación. Sin embargo, aprovechó el mensaje para desmentir una posible reconciliación con Dimas Ysla, dejando en claro que, pese a las declaraciones públicas del cantante, no han confirmado una nueva etapa como pareja.

"Quiero tomarme el tiempo para agradecer a todas las personitas que me escribieron y quiero aprovechar para aclarar que yo no he retomado ninguna relación", escribió la cantante de la agrupación 'La Bella Luz' en sus redes sociales.

Asimismo, Mackeily señaló que prefiere dejar que el tiempo determine lo que pueda ocurrir en su vida sentimental. De esta manera, evitó dar mayores detalles sobre el estado actual de su vínculo con el intérprete y optó por mantener una postura prudente frente a las especulaciones que surgieron tras las palabras de su expareja.

Por otro lado, la cantante de La Bella Luz enfatizó que actualmente se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo. Con este mensaje, dio a entender que sus prioridades están centradas en el ámbito profesional, mientras deja en manos del tiempo y de sus decisiones personales cualquier posibilidad de retomar el romance que mantuvo con Dimas.

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"Solo el tiempo y Dios lo dirán. Por el momento, estoy tranquila y enfocada en mi trabajo. Gracias y bendiciones", sentenció.

Mackeily Luján niega reconciliación con Dimas
Mackeily Luján niega reconciliación con Dimas

Antecedentes

La aclaración de Mackeily se produce luego de que Dimas Ysla hablara públicamente sobre sus sentimientos durante su participación en el programa No aclares que oscureces. En ese espacio, el artista reconoció que algunas decisiones relacionadas con su separación se habrían tomado impulsivamente y manifestó su disposición a luchar por recuperar la relación.

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Además, el cantante le dedicó emotivas palabras a Mackeily y expresó su amor por ella, declaraciones que despertaron expectativas entre quienes siguen la relación de ambos. No obstante, el comunicado de la artista marca una diferencia entre la postura expresada por Dimas y la situación que ella misma ha confirmado hasta el momento, pues negó haber retomado el romance.

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