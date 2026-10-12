Dimas Ysla es captado en inesperada situación tras fin de su relación con Mackeily Luján: "Qué poco hombre..."

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de Dimas Ysla y Mackeily Luján sigue dando que hablar. Mientras la cantante de La Bella Luz no pudo contener las lágrimas durante una presentación, su expareja fue captado en una actitud muy distinta, lo que generó comentarios en la televisión.

Dimas Ysla sigue con sus shows

Edson Dávila mostró en América Hoy imágenes de Dimas Ysla durante una presentación con su orquesta, realizada el último fin de semana. En el video, el cumbiambero aparece cantando y bailando sobre el escenario, pese a que su ruptura con Mackeily Luján se había hecho pública recientemente.

La escena llamó la atención porque, por esos mismos días, la joven cantante se había quebrado durante un concierto con La Bella Luz. Al comentar las imágenes, Edson Dávila señaló que la procesión se lleva por dentro y cuestionó la situación del cantante.

"Pero también cualquiera continúa el show. Con él no es. Él está soltero y no pasa nada. Él ya quería ya", expresó el conductor.

Por su parte, Janet Barboza comentó que Dimas Ysla daba la impresión de que llevaba tiempo queriendo terminar la relación y que no estaría enamorado de Mackeily Luján.

Rebeca Escribens critica a Dimas

Quien también se pronunció sobre la ruptura fue Rebeca Escribens. La conductora cuestionó a Dimas Ysla al comparar su actitud con el momento que atravesó Mackeily Luján tras el fin de su romance.

"En una ruptura uno sale más quiñado que otro y claramente se nota a ojo de buen cubero que el señor este en cuestión es el que menos está sufriendo. Qué poco hombre para dejar a una mujer tan hermosa... es un caradura, un hombre que no ha valorado a una mujer de esa talla", manifestó en el programa.

Mackeily Luján lloró en concierto

Mientras tanto, Mackeily Luján protagonizó un emotivo momento durante su última presentación con La Bella Luz. La cantante no pudo contener las lágrimas al interpretar el tema "No voy a llorar", a pocos días de anunciar el fin de su relación con Dimas Ysla.

Ante la escena, el animador del grupo se acercó para abrazarla y expresarle su apoyo, recordándole que vendrían días mejores. "Si tú supieras cómo me duele el corazón", cantó la joven, visiblemente afectada por la canción.

Así, Dimas Ysla fue captado cantando y bailando con su orquesta tras terminar su relación con Mackeily Luján, quien rompió en llanto durante un concierto con La Bella Luz.