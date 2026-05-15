Papa León XIV se reunió con la presidenta del Poder Judicial y envió bendiciones al Perú

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un momento político clave para el Perú, el papa León XIV sostuvo una reunión privada con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en la Ciudad del Vaticano.

El encuentro, realizado en el aula Paulo VI de la Casa Pontificia, se prolongó por veinte minutos y estuvo marcado por un mensaje de bendición al país y un llamado a que el próximo gobierno priorice a los sectores más vulnerables.

Un saludo al Perú

Durante la audiencia, el Pontífice pidió transmitir un saludo especial a todos los peruanos y aseguró que mantiene al país presente en sus oraciones. En el contexto de la segunda vuelta presidencial, manifestó su deseo de que el futuro gobernante trabaje por el bienestar de todos los ciudadanos, con especial atención a quienes más lo necesita

Janet Tello, por su parte expuso las acciones que realizan juezas y jueces peruanos para acercar la justicia a comunidades alejadas de la costa, sierra y selva. Destacó la labor de la justicia itinerante, que permite atender a poblaciones con acceso limitado al sistema judicial.

También explicó iniciativas para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo campañas sobre pensiones de alimentos, indemnizaciones laborales y reparaciones civiles.

Visita oficial de Janet Tello y el papa León XIV.

Medio ambiente y resocialización

Otro de los temas abordados fue la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. La magistrada explicó que existen sentencias orientadas a reparar daños ambientales y promover medidas de protección frente al calentamiento global.

Asimismo, comentó las acciones de resocialización dirigidas a personas condenadas por delitos menores, quienes realizan trabajos comunitarios vinculados a recuperación ambiental y apoyo social.

Posible visita al Perú

Durante la conversación también se planteó la posibilidad de una futura visita del papa León XIV al Perú. Según trascendió, se evaluó que el Santo Padre pueda ofrecer un mensaje a los fieles desde el frontis del Palacio Nacional de Justicia, lo que marcaría un gesto simbólico de cercanía con el sistema judicial peruano.

La reunión se dio en el marco de la participación de Janet Tello en el taller internacional Building Climate Resilience Legislation, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Allí, la presidenta del Poder Judicial expuso las políticas y sentencias impulsadas en el Perú para enfrentar el cambio climático y proteger derechos humanos vinculados al medio ambiente.

El encuentro entre León XIV y la presidenta del PJ refuerza el interés del Vaticano en los temas sociales y de justicia vinculados al Perú. El mensaje de bendición y cercanía llega en un contexto electoral y social complejo, donde la voz del Pontífice busca aportar serenidad y esperanza.