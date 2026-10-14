Papa León XIV pasa primera noche tranquila en el Hospital Gemelli tras su operación, informa el Vaticano

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que fuera sometido a una operación por un nódulo pulmonar el pasado martes 13 de octubre y posteriormente sea detectado con cáncer, según lo manifestado por los especialistas en el Hospital Gemelli, el papa León XIV ha pasado su primera noche tranquila en recuperación dentro de las instalaciones médicas.

Papa León XIV pasa primera noche tras operación

Según las informaciones difundidas por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, brindó una actualización sobre el estado de salud del papa León XIV y es que ha pasado una primera noche tranquila luego de ser intervenido quirúrguicamente a causa de presentar un nódulo en uno de sus pulmones.

A través de su comunicado, el Vaticano señaló que ofrecerá más información sobre la evolución del Santo Padre a lo largo del día. Mientras tanto, continúan las oraciones por la pronta recuperación del pontífice que tiene programada una serie de actividades en diferentes países.

El Papa León XIV ha pasado una noche tranquila tras su operación. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha comunicado esta mañana, 14 de octubre, que el Santo Padre ha pasado una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido ayer. El Vaticano ha anunciado que facilitará más información sobre su estado de salud a lo largo del día. Continuamos rezando por la pronta y completa recuperación de nuestro querido Papa León XIV. 🙏🏻 #OremosPorLeónXIV — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 14, 2026

Confirmación de cáncer de pulmón

De acuerdo con la información proporcionada sobre su estado de salud, Robert Prevost padece un cáncer pulmonar. Inicialmente, la intervención estaba relacionada con un nódulo detectado en el pulmón y estuvo a cargo del equipo médico dirigido por el doctor Stefano Margaritora.

El procedimiento requirió aproximadamente tres horas de permanencia en el quirófano, mientras que la operación propiamente dicha duró alrededor de 90 minutos. Tras la cirugía, el papa fue sometido a un periodo de observación médica, antes de iniciar su proceso de reposo en el centro hospitalario.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope's right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of "lung adenocarcinoma," as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital's 10th floor, according to the statement. https://t.co/63Fs28LCZJ — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Operación fue considerada un éxito por la Santa Sede

Luego del trabajo realizado por los especialistas médicos que atendieron al papa León XIV, la Santa Sede informó que la operación fue «exitosa», el médico pidió cautela respecto a la evolución del pontífice.

De acuerdo con lo informado por el Vaticano, el santo padre padece de un cáncer pulmonar, una figura que era manejada por el equipo a cargo del doctor Stefano Margaritora, pese a que en un inicio la intervención era por un nódulo en el pulmón.

Estos análisis serán fundamentales para definir los siguientes pasos en la atención médica del papa León XIV. Por ahora, se espera que el Vaticano brinde nuevos detalles sobre su recuperación y los resultados de las evaluaciones posteriores a la cirugía.

Finalmente, la evolución del Papa León XIV pasó su primera noche tranquila y continuará bajo seguimiento médico en el Hospital Gemelli tras su operación por un nódulo pulmonar, mientras fieles de distintas partes del mundo esperan actualizaciones sobre su progreso.