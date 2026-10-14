Papa León XIV pasa primera noche tranquila en el Hospital Gemelli tras su operación, informa el Vaticano

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2026
Luego que fuera sometido a una operación por un nódulo pulmonar el pasado martes 13 de octubre y posteriormente sea detectado con cáncer, según lo manifestado por los especialistas en el Hospital Gemelli, el papa León XIV ha pasado su primera noche tranquila en recuperación dentro de las instalaciones médicas.
Papa León XIV pasa primera noche tras operación
Según las informaciones difundidas por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, brindó una actualización sobre el estado de salud del papa León XIV y es que ha pasado una primera noche tranquila luego de ser intervenido quirúrguicamente a causa de presentar un nódulo en uno de sus pulmones.
A través de su comunicado, el Vaticano señaló que ofrecerá más información sobre la evolución del Santo Padre a lo largo del día. Mientras tanto, continúan las oraciones por la pronta recuperación del pontífice que tiene programada una serie de actividades en diferentes países.
Confirmación de cáncer de pulmón
De acuerdo con la información proporcionada sobre su estado de salud, Robert Prevost padece un cáncer pulmonar. Inicialmente, la intervención estaba relacionada con un nódulo detectado en el pulmón y estuvo a cargo del equipo médico dirigido por el doctor Stefano Margaritora.
El procedimiento requirió aproximadamente tres horas de permanencia en el quirófano, mientras que la operación propiamente dicha duró alrededor de 90 minutos. Tras la cirugía, el papa fue sometido a un periodo de observación médica, antes de iniciar su proceso de reposo en el centro hospitalario.
Operación fue considerada un éxito por la Santa Sede
Luego del trabajo realizado por los especialistas médicos que atendieron al papa León XIV, la Santa Sede informó que la operación fue «exitosa», el médico pidió cautela respecto a la evolución del pontífice.
De acuerdo con lo informado por el Vaticano, el santo padre padece de un cáncer pulmonar, una figura que era manejada por el equipo a cargo del doctor Stefano Margaritora, pese a que en un inicio la intervención era por un nódulo en el pulmón.
Estos análisis serán fundamentales para definir los siguientes pasos en la atención médica del papa León XIV. Por ahora, se espera que el Vaticano brinde nuevos detalles sobre su recuperación y los resultados de las evaluaciones posteriores a la cirugía.
Finalmente, la evolución del Papa León XIV pasó su primera noche tranquila y continuará bajo seguimiento médico en el Hospital Gemelli tras su operación por un nódulo pulmonar, mientras fieles de distintas partes del mundo esperan actualizaciones sobre su progreso.