Cayó la 'China Yessenia' en Manchay: es sospechosa de incendio en La Victoria donde murieron 10 personas

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Eectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieronun inmueble localizado en el centro poblado Manchay donde lograron la captura de Yessenia Ureta Vargas, alias la 'China Yessenia', y su pareja Juan Carlos Ayllón Córdoba, alias 'Pimpollo'. Ellos son investigados por las autoridades como presuntos autores de un incendio en La Victoria en el que fallecieron diez personas.

Así cayó la 'China Yessenia' junto a su pareja en Manchay

El operativo policial estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Criminal (Dipincri) de La Molina, bajo el mando del general PNP Ricardo Espinoza. Ambos son sindicados como autores intelectuales del siniestro suscitado el pasado miércoles 22 de julio, en el barrio de Manzanilla, en el que se registraron una decena de víctimas mortales.

Recordemos que, en la vivienda atacada, que se ubicaba en el jirón Pisagua, en el límite entre La Victoria y el Cercado de Lima, residían 17 personas de las cuales solo 7 lograron sobrevivir, mientras que el resto acabó muriendo, entre las que se encontraban cinco menores de edad.

Vale señalar que, la detención de la 'China Yessenia' y su pareja alias 'Pimpollo' se produjo aproximadamente tres meses después de ocurrida la tragedia. Los dos detenidos serían presuntamente integrantes de la organización criminal 'Los Temidos del Cupo' y tenían una orden de captura por extorsión .

Ureta Vargas se encontraba no habida desde que se produjo el atentado en La Victoria y fue trasladada junto a Ayllón Córdoba a la sede de la DIRINCRI. A la pareja se le atribuye el cobro de S/3 diarios a choferes de motos eléctricas que operaban en el emporio comercial de Gamarra.

Durante la detención, la mujer rechazólas las acusaciones en su contra y ante los medios de comunicación expresó: "¡No nos han encontrado nada! ¡No tenemos nada! ¡No nos vayan a sembrar nada!".

Además, la pareja investigada señaló a una tercera persona, identificada como Diana Sánchez cuya eventual participación deberá ser esclarecida por las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer en qué circunstancias ocurrió el incendio mortal.

¿Qué se les incautó y qué procederá con la 'China Yessenia' y 'Pimpollo'?

En conversación con nuestro medio, el comandante PNP Edson Núñez sostuvo que a los intervenidos se les incautó un teléfono celular y la suma de S/300 . Agregó que lo que procede es ponerlos a disposición de la autoridad judicial. También, subrayó que en el "proceso" de investigación de este caso cabe la posibilidad de que surjan más implicados.

Es así que, en un inmueble de Manchay, efectivos de la Policía Nacional capturaron a Yessenia Ureta Vargas, alias 'China Yessenia', junto a su pareja Juan Carlos Ayllón Córdoba, alias 'Pimpollo'. Ambos son sindicados como autores de un incendio en La Victoria en julio en el que murieron 10 personas.