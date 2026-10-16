Magaly acusa de 'maltrato animal' a Deysi Araujo por criar una cabra en su departamento: "Esta vez se pasó"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina arremetió contra Deysi Araujo luego de conocer que la exvedette tiene una cabra como mascota dentro de su departamento en San Isidro. La conductora de televisión cuestionó duramente sus acciones, al considerar que estaría sometiendo al animal a condiciones inadecuadas, y dejó en claro que esta vez no respaldaría su comportamiento.

Magaly arremete contra Deysi Araujo

La periodista de espectáculos expresó su indignación al ver las imágenes de la cabrita dentro de la vivienda de Araujo. Según señaló, la situación era diferente a la de los cuyes que la exvedette había tenido anteriormente, pues consideró que una cabra no debería permanecer en esas condiciones.

Además, Magaly cuestionó que la exvedette mantuviera al animal dentro de cuatro paredes, con las patas amarradas y sometido a situaciones que calificó como excesivas. Su molestia aumentó al observar cómo Deysi le pintaba la boca con un lápiz labial, una acción que consideró inapropiada y perjudicial para la mascota.

"Yo creo que esta vez se pasó de la raya (...) La cabra no es un animal doméstico, es un animal que se cría para comer, para que nos dé su leche, su queso, pero la lleva a su depa y le amarra las patas y le somete, pintándole la boca. La tiene toda amarrada", expresó.

En ese sentido, la conductora de ATV sostuvo que estas prácticas podrían constituir maltrato animal. Por ello, marcó distancia de la exvedette y señaló que no continuaría apoyándola en esta oportunidad, pese a que anteriormente había seguido el tono de sus bromas y provocaciones relacionadas con sus mascotas.

"Nosotros seguimos el tono de tus burlas, de tus bromas, pero en esta vez no te vamos a acompañar, porque me parece tortuoso, atentatorio contra ese animal. Me parece un exceso que no vamos a apoyar", agregó.

Deysi Araujo cría cabras en su 'depa'

La exvedette sorprendió al revelar que ha adoptado una cabrita y decidió criarla dentro de su departamento en San Isidro, donde también tiene cuyes. La exvedette recibió a su nueva mascota con mucho cariño, aunque su llegada ya ha generado algunas situaciones inesperadas en el inmueble.

La nueva integrante de su hogar fue bautizada como Rubí Rosaura y, según contó la propia Araujo, llegó gracias a un regalo de su compadre, el maestro Chunga. Aunque inicialmente tuvo dudas sobre la posibilidad de criar al animalito entre cuatro paredes, finalmente aceptó la propuesta y decidió darle un espacio en su vivienda.

La controversia ocurre después de que Deysi Araujo denunciara presuntos actos de discriminación por parte de sus vecinos de San Isidro, con quienes habría tenido problemas relacionados con sus animales. Sin embargo, esta vez Magaly Medina dejó de lado su respaldo y centró sus críticas en las condiciones en las que se encuentra la cabrita.