Cluber Aliaga sobre la propuesta de Keiko Fujimori de dar recompensas a reos delatores: "Es poco práctico"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, cuestionó duramente la iniciativa planteada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre implementar un sistema de recompensas para reos que delaten a sus cómplices. En entrevista con Exitosa, sostuvo que la medida resulta inviable debido a la dinámica interna de los establecimientos penitenciarios del país. Además, remarcó que exponer a los internos a este tipo de mecanismos pondría en grave riesgo su integridad física.

Inviabilidad del sistema de recompensas en los penales por códigos criminales

El ex titular del Mininter señaló que existe una clara diferencia entre otorgar beneficios penitenciarios y pretender que los reclusos delaten a las organizaciones criminales a las que pertenecieron. Para Aliaga, los beneficios legales responden a un principio humanitario aceptado, mientras que el incentivo económico resulta ineficaz en el entorno carcelario.

"El ofrecimiento de beneficios penitenciario está bien, nadie está en contra de eso. Es humanitario los beneficios penitenciarios. Sin embargo, el sistema de recompensas, pedir que los delincuentes que están presos delaten a los integrantes de su banda es declarativo pero es poco práctico, es muy difícil", detalló.

Asimismo, el especialista advirtió sobre la rigidez de las normas no escritas que rigen la convivencia entre los internos dentro de los penales peruanos. Explicar o incentivar la delación dentro del sistema penitenciario desconoce la realidad que afrontan los reclusos frente a sus pares.

"Hay un código dentro del penal, al soplón lo matan y prácticamente se queda marcado durante toda su vida en el mundo criminal y eso es muy improbable que suceda", indicó.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Clubes Aliaga, consideró que es poco práctico el programa de recompensas que ha propuesto la presidenta Keiko Fujimori para presos delatores. Indicó que hay códigos dentro de los penales que incluso causaría la muerte de los reos 'soplones'. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j October 11, 2026

Alternativas de delación orientadas a la ciudadanía y colaboradores externos

Frente al planteamiento de la lideresa política, el exministro sugirió redireccionar los incentivos financieros hacia la población civil que no forma parte del núcleo duro de las bandas. Según su evaluación, los ciudadanos comunes o personas con vínculos periféricos tienen mayor disposición a brindar información útil a las autoridades.

"Lo que si se puede hacer es ofrecer recompensas a la población, a la gente, a los vecinos que no integran o son parte de la banda, pero son nuevos todavía, no están dentro de la cultura delictiva, ellos si son posibles a delatar. También puede delatar alguien que tenga alguna rencilla interna dentro de la organización criminal y quiera vengarse de alguien de adentro", sostuvo.

La estrategia de inteligencia criminal debería priorizar el quiebre de confianza a través de disputas internas o la colaboración ciudadana en los barrios afectados. Estas vías representan un margen de éxito superior frente al intento de obtener testimonios directos desde el interior de los penales.

"Este sistema de recompensas es bueno que exista pero para el público en general", indicó.

En ese sentido, Cluber Aliaga reiteró la necesidad de diseñar propuestas de seguridad ciudadana fundamentadas en la realidad penitenciaria y operativa del país, evitando medidas de corte político que resulten inarmónicas con la lucha contra la delincuencia.