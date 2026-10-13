'Cachaza' anuncia el nombre de su primer hijo con André Bankoff: "Bendecido de Dios"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, la exchica reality y modelo brasileña Carol Reali, más conocida como 'Cachaza' dio a conocer el nombre que le pondrá a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el actor André Bankoff.

'Cachaza' y su esposo publican emotivo video anunciando el nombre de su primer hijo

La modelo extranjera viene retratando todo el proceso de su embarazo desde que lo anunció junto a su esposo André Bankoff por su cuenta oficial de Instagram. Con ocho meses de gestación, la pareja de esposos se animó a grabar un video en el que revelen a sus seguidores el nombre de su primer hijo que nacerá en las próximas semanas.

"Siempre soñamos con construir nuestra familia. (...) Es un nombre religioso, obviamente, de origen hebraico. Es diferente, no es un nombre muy común", señaló a exchica reality.

Para hacer la elección del nombre, la pareja tuvo una curiosa dinámica de ir nombrando cada una de las opciones y al pronunciar lo escogida, lo supieron porque el vientre de 'Cachaza' recibió una patadita de su bebé. Fue así como supieron que era la elección correcta.

"Él fue quien lo eligió, porque cuando su papá lo dijo, pateó fuertísimo. Entonces, dijimos: 'Este es'. El nombre es Asher , es lindo, corto y tiene un significado precioso. La verdad, eso fue lo que nos encantó: significa 'bendecido por Dios', y él es una bendición en nuestras vidas. Entre otros significados que tiene el nombre, está 'el niño que trae alegría'. Él va a traer mucha alegría a la casa y a nuestras familias. Estamos felices", expresó con emoción Carol Reali.

Pareja de esposos agradecen las muestras de cariño de sus seguidores

Mientras iban finalizando el video, la pareja agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño recibidas durante esta etapa que vienen retratando constantemente en sus plataformas digitales.

En ese sentido, André Bankoff, se mostró emocionado hasta las lágrimas al hablar de la llegada de su primer hijo y le dedicó unas tiernas palabras, afirmando que el momento en el que se encuentran siempre lo habían soñado: "Que Dios te bendiga, que seas amigo de Jesucristo siempre".

Finalmente, el video publicado en las redes sociales de 'Cachaza' dio el anuncio oficial del nombre que recibirá el primer hijo que tendrá con André Bankoff, afirmando que tiene relación con su profundo vínculo con la religión.