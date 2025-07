Mariella Zanetti confiesa que envidiaba a Tula Rodríguez y amaba que llamen "mantenido" a Farid Ode

21/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente participación de Mariella Zanetti en El valor de la verdad no solo revivió los recuerdos de su tormentosa relación con Farid Ode, sino que también dejó una inesperada confesión sobre Tula Rodríguez.

Mariella confiesa que envidiaba a Tula

Sentada frente a Beto Ortiz, Mariella Zanetti no esquivó la pregunta que muchos consideraban incómoda: ¿Envidia el éxito de Tula Rodríguez? La exvedette sorprendió a todos al responder con total honestidad que sí. Eso sí, aclaró que no se trata de una envidia "mala", sino una mezcla de respeto y valoración hacia la carrera de su amiga.

"Tula es una mujer envidiable. No es que la envidie a morir. No es ese tipo de envidia. No es que quiera tener lo que ella tiene. Creo que cada quien tiene lo que necesita tener en su vida", expresó.

Mariella Zanetti, lejos de ocultar sus emociones, también destacó lo mucho que admira el compromiso y la energía de Tula Rodríguez para trabajar y mantenerse vigente, especialmente en redes sociales.

"Tula es una mujer admirable por todos los aspectos. Yo la admiro también, ella es una mujer full chamba, muy trabajadora. Buena mamá, buena hija. Quisiera tener la capacidad que ella tiene para dedicarme a las redes como ella lo hace", comentó.

Además, recordó que su admiración por Tula Rodríguez no es reciente ni superficial, sino que viene desde que ambas compartieron escenarios en los años más intensos de su carrera: "En esa época no. Envidiaba su talento para el baile. Es una chica buena que se parece a mí. Somos personas muy parecidas, salimos de abajo", añadió.

Mariella amaba que llamen "mantenido" a Farid

Como era de esperarse, el tema Farid Ode no pasó desapercibido. Beto Ortiz también le preguntó si le gustaba que llamaran "mantenido" a su exesposo. Mariella Zanetti no dudó ni un segundo: "Lo disfrutaba, ¿por qué no? Si él me hacía la vida imposible también ", dijo.

La actriz dejó en claro que no se trataba de sentir orgullo por haberlo mantenido, sino por el apodo que, según ella, reflejaba una verdad incómoda: "No me gustaba mantenerlo, me gustaba que le digan. Después de que terminó conmigo, que lo molesten todo. Que la gente sepa".

Además, fue enfática al señalar que su problema no era que Farid Ode no trabajara, sino su falta de compromiso y actitud: "No es el hecho de que el hombre no trabaje, sino el hecho de que el hombre no quiera hacer cosas o no se esfuerce en ser mejor. No asuma responsabilidades y encima te engañe y pare de juerga ", detalló.

Zanetti confesó que intentó sostener la relación como muchas mujeres lo hacen, pero al final entendió que debía soltarla: "Por eso lo dejé, me costó. Era mi esposo y uno siempre lucha en su matrimonio, quiere sacar adelante una situación. Cuando te das cuenta que no, tienes que soltarlo".

La participación de Mariella Zanetti en El valor de la verdad revivió momentos clave de su vida, desde su relación con Farid Ode hasta su sincera visión sobre Tula Rodríguez. Como ella misma dijo la envidia, pero no de una mala manera.