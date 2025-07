Actriz Stephany Orúe acusa "falta de humanidad'' en cafetería de Miraflores: Le negaron el baño

21/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que se suponía seria una salida de diversión junto a amigos del elenco de una obra de teatro terminó por convertirse en un episodio de incomodidad y malestar. La actriz Stephany Orúe contó cómo le negaron usar el baño de una cafetería en el centro comercial Larcomar, en Miraflores.

Pese a encontrarse gestando, Orúe comentó que, cuando ya todos se disponían a retirarse, ella solicitó al mesero la ubicación del servicio, quien le indicó con amabilidad y educación. Sin embargo, al llegar, el supervisor del local Bomboniere le negó el acceso, asegurando que el establecimiento ya estaba cerrado.

Grave acusación

En medio de la acusación compartida por Instagram, la artista narró que, pese a que le hizo enfasis de su estado de embarazo, el trabajador continuó con su negativa, lo que llevó a Stephany a calificar la situación como "falta de humanidad'', ya que, como es de conocimiento público, las mujeres que están en la dulce espera, tienden a tener más necesidad de orinar constantemente.

"¿Este hombre no tiene hermanas, tías, amigas, mamá, que le hayan contado lo horrible que es la sensación de tener ganas de orinar cuando estás gestando?", señaló notoriamente fastidiada.

Ante esta problemática situación, la colega de Orúe le sugirió retirarse del establecimiento y acudir a los servicios del propio centro comercial, y, de acuerdo al testimonio, el hombre les dijo que también estaba cerrado. No obstante, las mujeres fueron a comprobarlo, encontrándose con una escena distinta. Apenas le explicaron al personal de seguridad que Orúe estaba embarazada, le permitieron el ingreso a los SS.HH.

La artista no pasó por alto la diferencia de comportamientos, atreviéndose a compararlos. Ella puntualizó que mientras que uno mostró una conducta terca e inflexible, el otro optó por una respuesta más humana. "La acción que tuvo el personal de seguridad del Larcomar fue una bendición, un regalo, una fortuna", destacó.

La personaje de teatro finalizó su intervención señalando que su intención no es victimizarse, sino compartir una experiencia hacia sus seguidores y llamar a la reflexión hacia este tipo de actitudes, sobre todo para con mujeres en estado de gestación.

"Evidentemente, yo ya no vuelvo a Bomboniere, no hay manera. Y mujeres embarazadas, les aviso: si están a punto de cerrar la Bomboniere de Larcomar, no les van a prestar el baño", dijo con cierto humor.

De esta manera, se conoció que la actriz Stefhany Orúe pasó un mal momento en una conocida cafetería de Larcomar, en Miraflores, donde le negaron el acceso al baño pese a estar en estado de gestación.