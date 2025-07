Flavia Laos desata polémica por comentario despectivo sobre bebida emblemática: "Pisco de m..."

El nombre de Flavia Laos vuelve a estar en el centro de la tormenta mediática, y esta vez por una frase que dejó a muchos peruanos con la sangre hirviendo. Su comentario despectivo sobre el pisco, bebida emblemática del país, fue calificado por miles como una falta de respeto, y la ola de críticas aún no se detiene.

Todo ocurrió en lo que parecía ser una noche tranquila y divertida. Flavia Laos se encontraba participando de un evento en el que también estaba presente el streamer nacional Diealis. Entre bromas y comentarios, la actriz dejó caer una frase que para muchos fue inaceptable: "¿Quieres un whisky caro o un pisco de m...?" .

El fragmento fue compartido por el periodista de espectáculos Samuel Suárez, a través de sus historias de Instarándula, donde suele comentar las últimas movidas de la farándula. Y como era de esperarse, las redes sociales estallaron. No solo los usuarios expresaron su molestia, sino también el propio Samuel, quien no se guardó nada.

"Pésima la comparación. Dime que hay otra parte. No hay forma de justificar esa expresión", escribió el popular 'Samu', claramente indignado.

Samuel Suárez también dejó en claro que si bien cada quien tiene derecho a tener sus gustos, hay formas y formas de decirlo, sobre todo cuando se trata de un producto tan representativo del Perú como el pisco.

Samuel Suárez fue más allá y aprovechó para lanzar un consejo bien directo a Flavia Laos. En su mensaje, recordó que la actriz está construyendo una imagen fuera del país y que, precisamente por eso, debería cuidar más sus palabras y ser consciente de lo que representa.

"Flavia, al ser una peruana que está triunfando, expresarse así de un producto bandera, no es adecuado ¡Qué horrible expresión! No me gusta nada", escribió el periodista.