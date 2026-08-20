Mario Irivarren asegura que no perdonaría una infidelidad y las redes explotan: "Se olvidó de lo que le hizo a Onelia"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren volvió a quedar en el centro de la atención luego de pronunciarse sobre la polémica que involucra a Carla Campos y Víctor Caballero, conocido como Curwen. En medio de las críticas por la presunta infidelidad de la influencer, el conductor aseguró que él no perdonaría una situación similar en una relación sentimental, pero las redes le recordaron su infidelidad a Onelia Molina.

Mario no perdonaría una infidelidad

Durante una reciente edición del podcast La Manada, Mario fue consultado sobre el caso que ha generado diversas reacciones en redes sociales. El influencer consideró que la decisión de perdonar una infidelidad depende de las circunstancias; sin embargo, cuando le plantearon si disculparía un acercamiento cariñoso de su pareja con un amigo cercano, fue tajante al señalar que no lo haría.

Su respuesta sorprendió a sus compañeros de programa, especialmente porque el comentario llegó en un momento en que su propio historial sentimental fue recordado. Gerardo Pe no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la situación y cuestionó la postura de Mario. "Qué conchudoo..." , expresó, en referencia a su pasado con Onelia.

El antecedente al que hizo alusión su compañero de podcast ocurrió durante un viaje a Argentina, donde Mario fue captado en un yate junto a varias mujeres, y que desencadenó una ola de críticas.

Redes sociales destruyen a Mario

La reacción no quedó únicamente dentro del podcast. En redes sociales, varios usuarios recordaron el episodio de Mario con Onelia y consideraron contradictorio que se mostrara tan firme al hablar sobre una posible infidelidad. Algunos incluso bromearon con que esperaba recibir de los demás un nivel de comprensión que él no estaría dispuesto a ofrecer.

"Mario no perdonaría, pero si quiere que lo perdonen a él", "Qué fresco Mario", "Claro, así como Onelia no lo perdono", "jajajaj más frío Gerardo", "Mario no fastidies!!", "Parece que a Mario se le olvidó que le hizo a Onelia", "Me sorprende que haya dicho eso después de haberle puesto los cachos a Onelia dos veces", son algunos de los comentarios que más resaltaron en redes sociales.

De esta manera, la polémica relacionada con Carla Campos y Curwen terminó involucrando indirectamente a Mario Irivarren. Aunque su intención fue expresar una opinión personal sobre el perdón dentro de una relación, sus antecedentes hicieron que el comentario fuera recibido con burlas tanto por sus compañeros como por los usuarios de redes sociales.