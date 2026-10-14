Tabata Suárez revela si le molesta los viajes de Mario Irivarren con sus amigos: "Hace unas semanas..."

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tabata Suárez se pronunció sobre el reciente viaje de Mario Irivarren al extranjero junto a sus amigos y dejó entrever cómo toma estas escapadas mientras su relación sentimental atraviesa una buena etapa. Además, la tripulante de cabina contó detalles de cómo nació su romance con el exchico reality y aclaró si existe alguna rivalidad con Onelia Molina y Kevin Díaz.

¿Tabata confía en Mario?

Durante una entrevista con las cámaras de Amor y Fuego, la influencer fue consultada por el viaje que realizó Irivarren junto a Austin Palao, Patricio Parodi y Diego Rodríguez. Al respecto, explicó que su pareja se encontraba esquiando con sus amigos y no mostró preocupación por esta salida, pues también disfruta de viajar por su cuenta.

En ese sentido, Tabata recordó que hace algunas semanas estuvo de vacaciones en una isla junto a su propio grupo de amigos. Asimismo, explicó que viajar forma parte de su rutina como tripulante de cabina, por lo que comparte con Mario la afición por conocer nuevos destinos y aprovechar sus tiempos libres para salir de la rutina.

"(Mario) está esquiando. Yo estuve en Maldivas hace algunas semanas con mis amigos, así que... Yo estuve de vacas hace unos meses, así que igualito", dijo.

Recordemos que las dudas sobre los viajes de Mario Irivarren parten del hecho que durante un reciente viaje a Argentina, le fue infiel a Onelia Molina, quien era su novia en ese entonces. Además, se reveló que también habrían ocurrido hechos similares en un viaje a Colombia meses antes.

Tabata cuenta cómo conoció a Mario

Otro detalle que llamó la atención fue la revelación sobre los inicios de su historia de amor. La joven explicó que conoce a Mario desde hace aproximadamente 14 años, cuando Israel Dreyfus los presentó. En aquel entonces, ambos construyeron una amistad que se prolongó durante años antes de convertirse en pareja.

La influencer también aseguró que no tuvo que desarrollar ninguna estrategia para conquistar al integrante de Esto es guerra, ya que el romance surgió de manera natural a partir de la cercanía que mantenían. Sobre el presente de su relación, manifestó que ambos atraviesan una etapa positiva, aunque prefirió reservarse mayores detalles de su vida privada.

Finalmente, Tabata fue consultada sobre una posible competencia con Onelia Molina y Kevin Díaz. Sin embargo, descartó tajantemente que exista algún enfrentamiento entre ellos y evitó alimentar las especulaciones. De esta manera, la joven dejó en claro que no considera que haya motivos para establecer comparaciones entre las parejas.