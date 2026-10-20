Melissa Klug dedica emotivo mensaje a su hija Gianella Marquina tras convertirse en madre por primera vez

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug no pudo ocultar su felicidad tras convertirse nuevamente en abuela. Esta vez, la emoción es aún más especial, pues su hija mayor, Gianella Marquina, se convirtió en madre por primera vez a los 26 años y recibió un emotivo mensaje de la empresaria en redes sociales.

Melissa Klug y su mensaje a Gianella Marquina

La familia de Melissa Klug vive días de alegría tras el nacimiento de Tezza, la primera hija de Gianella Marquina. La influencer anunció la llegada de su bebé a través de Instagram y compartió una foto en la que se aprecia parte del rostro de la recién nacida y una de sus manos mientras sujeta los dedos de sus padres.

"Mi pequeño amor", escribió la hija mayor de la popular 'Blanca de Chucuito' para presentar a su pequeña. La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores, quienes celebraron con ella este importante momento.

Aunque Gianella decidió mantener en reserva varios detalles sobre el nacimiento y sus primeros días junto a la bebé, su madre no tardó en compartir la emoción que siente al verla iniciar una nueva etapa de su vida.

Melissa Klug publicó una dedicatoria en sus redes sociales en la que expresó lo especial que resulta para ella contemplar a su primogénita convertida en madre. La empresaria acompañó sus palabras con imágenes de Gianella junto a Tezza, dejando ver la ternura que despierta la llegada de la pequeña en su familia.

"Hay emociones que el alma siente con tanta profundidad que las palabras apenas consiguen rozarlas. Ver a mi primogénita convertida en madre, contemplar la ternura con la que sostiene a su primera hija, es uno de esos regalos que la vida guarda en un rincón sagrado del corazón", escribió.

Melissa Klug dedica palabras a su cuarta nieta

Pero la emoción de Melissa Klug no quedó únicamente en el hecho de ver a Gianella con su bebé en brazos. La empresaria también se dirigió directamente a Tezza y resaltó el significado que tiene su llegada, pues se trata de su cuarta nieta y, al mismo tiempo, de la primera hija de su primogénita.

"Mi Tezza eres mi cuarta nieta, mi pequeña bendición, pero llegas de la mano de mi primera hija... haciendo de este instante una emoción única e imposible de describir", expresó la figura televisiva.

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes enviaron felicitaciones a la nueva mamá y a Melissa por la llegada de la pequeña. La empresaria cerró su dedicatoria con una reflexión sobre el cariño que crece con cada nuevo integrante de la familia.

"Porque hay amores que no se suman, sino que multiplican la vida", añadió junto a varios emojis de corazones.

Así, Melissa Klug dedicó un emotivo mensaje a Gianella Marquina tras convertirse en madre por primera vez. La llegada de Tezza, su cuarta nieta, representa una alegría especial para la empresaria.