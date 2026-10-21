'Michael': Jaafar Jackson habla de las escenas eliminadas sobre las acusaciones contra el 'Rey del pop'

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La película 'Michael', protagonizada por Jaafar Jackson, no incluyó en su versión final las escenas relacionadas con las acusaciones contra el 'Rey del pop'. Ahora, el sobrino del cantante habló sobre el material eliminado y se refirió a la posibilidad de que una futura secuela aborde esta polémica etapa de su vida.

Jaafar Jackson sobre escenas eliminadas de 'Michael'

En entrevista con la revista Variety, Jaafar Jackson se refirió a las numerosas escenas que quedaron fuera del montaje final de la película biográfica sobre su tío. El actor explicó que, durante un rodaje de gran magnitud, es habitual grabar material que finalmente no aparece en la pantalla.

"Fue un rodaje enorme. He oído muchas historias de otros actores sobre la cantidad de material que se graba en un proyecto y que al terminar no se incluye en la versión final", declaró.

Asimismo, explicó que el proceso de edición implica revisar distintas interpretaciones y tomas para decidir cuáles funcionan mejor dentro de la historia. Por ello, aseguró que desde el inicio sabía que no todas las escenas que grabara llegarían al corte definitivo.

"En la sala de edición, se revisan las escenas buscando interpretaciones o tomas específicas, y las cosas cambian constantemente. Así que, desde el principio, sabía que no todo lo que grabáramos aparecería en la versión final", agregó.

Jaafar también destacó que la experiencia fue importante para su crecimiento profesional, incluso cuando algunas de sus interpretaciones terminaron descartadas.

"Fue la experiencia más gratificante porque incluso las cosas que no se utilizaron, la experiencia que obtuve de ellas, me hicieron mejor actor", sostuvo.

¿Por qué 'Michael' no incluyó las acusaciones?

La ausencia de las acusaciones contra Michael Jackson en la película está relacionada con cambios importantes durante la producción.

Según la información difundida, el guion original contemplaba abordar esta parte de la historia, pero el equipo identificó una cláusula de un acuerdo legal que impedía al patrimonio del artista mencionar a Jordan Chandler, uno de sus denunciantes.

Esta situación obligó a modificar la narración y realizar nuevas grabaciones, con un costo reportado de 15 millones de dólares. Como consecuencia, el desenlace se trasladó a una etapa anterior de la vida del cantante y la película dio mayor protagonismo a su relación con su padre, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo.

La versión estrenada en abril termina en 1988, durante una representación de la presentación del artista en el estadio de Wembley, en Londres, como parte de su gira Bad.

Pese a los cambios, la producción logró un destacado desempeño comercial y superó los mil millones de dólares en taquilla mundial, según los datos difundidos sobre su recaudación.

Jaafar Jackson podría volver en una secuela

Tras confirmarse que 'Michael' tendrá una segunda entrega, también surgieron expectativas sobre la posibilidad de que las acusaciones contra el cantante formen parte de la continuación. La nueva película podría explorar los últimos años de su vida y abordar los acontecimientos desde la perspectiva del 'Rey del pop'.

Jaafar manifestó que considera importante que la voz de su tío esté presente en el relato. Sin embargo, aclaró que todavía no ha recibido información concreta sobre el argumento ni sobre los detalles de la producción.

El actor también expresó su disposición a volver a interpretar al artista, aunque aún no se conocen las decisiones definitivas sobre el desarrollo de la secuela.

Así, Jaafar Jackson habló sobre las escenas eliminadas de 'Michael' y los cambios que dejaron fuera las acusaciones contra el 'Rey del pop'. Mientras se prepara una posible continuación de la historia, todavía no se ha confirmado cómo se abordará esta polémica etapa de la vida de Michael Jackson.