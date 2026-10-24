"Mondonguito se nos va": Cachay alerta sobre delicada salud del cómico y anuncia actividad pro fondos

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/10/2026
La salud del cómico Lorenzo Zubiate Zegarra, populamente conocido como 'Mondonguito' continúa causando gran preocupación entre sus familiares y allegados, tal es el caso del también humorista José Luis Cachay quien se mostró conmovido por el bienestar de su amigo que se ha visto mermado por el mal que lo aqueja desde hace varios días.
'Cachay' muy triste y preocupado por la salud de 'Mondonguito'
En conversación exclusiva con Exitosa, el comediante 'Cachay' lamentó el estado de salud actual que padece su colega 'Mondonguito' quien desde hace semas atrás se encuentra hospitalizado en el hospital Cayetano Heredia en donde los médicos confirmaron que padece de una fibrosis pulmonar y a su vez se le detectó que padecía de una infección en dichos órganos.
El exponente del humor reveló que 'Mondonguito' requiere de un transplante de pulmón con urgencia, pero que lastimosamente cuesta una gran cantidad de dinero y sostuvo que por tal motivo está viendo la posibilidad de ayudarlo a través de una actividad solidaria para recaudar fondos porque no lo quiere ver partir tan pronto.
"Se nos va si no le damos lo que requiere, necesita un transplante de pulmón que cuesta como 20 mil dólares. Yo voy a hacer una actividad, no quiero que 'Mondongo' se nos vaya que lo ayudemos, de repente hay un donante", manifestó.
Recordemos que, la situación del comediante peruano se ha vuelto mucho más complicada debido a que recientemente su hija Patricia Zubiate contó que los médicos le solicitaron un medicamento llamado nintedanib, cuya caja de 60 pastillas cuesta alrededor de aproximadamente 13 mil soles.
Realizará una actividad solidaria para 'Mondonguito'
Además, 'Cachay' reveló que ha tenido la oportunidad de dialogar con el mismo 'Mondonguito' quien le ha afirmado "está sin pulmones" y que necesita de un donante al igual que dinero.
También, adelantó que se encuentra coordinando con la hija del comediante, Patricia Zubiate, para realizar una actividad pro fondos con el objetivo de apoyar económicamente a su amigo.
"Hay que ayudarlo porque sea como sea la persona cuando está mal siempre necesita (ayuda). Yo estuve mal y también necesité y gracias al respaldo de la gente, pero ahorita 'Mondonguito' necesita de nosotros", afirmó.
El comediante José Luis Cachay sostuvo un diálogo exclusivo con nuestro medio y se mostró conmovido debido a que reveló que su amigo el también humorista Lorenzo Zubiate Zegarra, más conocido como 'Mondonguito', requiere de un transplante de pulmón con urgencia y teme que pueda partir pronto de no encontrarse un donante.