'Cachay' IMPACTA al revelar que está sin trabajar tras agresión en Olmos: "Los gastos no esperan, la comida diaria tampoco"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El comediante peruano José Luis Cachay Ramos, popularmente conocido como 'Cachay' dialogó en exclusiva con Exitosa para brindar mayores detalles del episodio nefasto que vivió en Olmos, en Lambayeque, tras ser lanzado de unas gradas durante una presentación. Asimismo, se refirió sobre cómo se ha visto afectado económicamente.

Consecuencias físicas y económicas

La noche del pasado domingo, 17 de mayo, el humorista chiclayano se encontraba realizando un show artístico junto a otros colegas en la losa deportiva 'Los Algarrobos' en la ciudad lambayecana de Olmos cuando fue víctima de la iracunda reacción de un espectador.

Días después a lo sucedido con el humorista, su agresor emitió un comunicado en el que sostuvo que conversó con 'Cachay', que tiene secuelas leves y le dio un monto económico para solventar sus gastos médicos. No obstante, la ex figura televisiva aclaró que la persona "está mintiendo".

"El médico legista ha arrojado lesiones graves. Tengo dos fracturas, se me han abierto los huesos por eso es que tengo la mano hinchada. La entrega de los S/5000 lo ha hecho porque no tengo dinero (...) le han hecho firmar un papel a cambio de la reparación civil por los daños que me hizo, pero no está saldado", enfatizó.

Ello también le ha afectado económicamente porque admitió que está sin trabajar por lo que se ha visto obligado a ofrecer chocolates en la Alameda Chabuca Granda. Asimismo, le está perjudicando en el pago de alquiler de su casa. "Los gastos no esperan, la comida diaria tampoco", resaltó.

"Yo todos los días trabajo, he tenido que salir a la calle el domingo aunque sea a vender chocolates para sostener a mi familia", manifestó el popular comediante.

La palabra de 'Cachay' tras ser agredido en Olmos

Mientras realizaba su rutina y hacía playback de 'Hasta que te conocí', uno de los éxitos del cantante Juan Gabriel, se acercó a uno de los asistentes, quien sin mediar palabra, lo aventó hacia el vacío. Producto de la vil acción el artista terminó con una fractura en el brazo derecho y la muñeca rota.

En ese sentido, señaló que si no fuese porque cayó encima de las personas que presenciaban su trabajo hubiese sido un suceso de mayor gravedad, pero afirmó que "gracias a Dios y a mi habilidad, mis reflejos", pudo sobrevivir.

"Hubiese sido una tragedia, si caía sobre un niño lo hubiera desnucado o matado (...) me agarró sin defenderme, al descuido. Estaba en el filo de las gradas y estoy operado de la pierna", contó.

Además, reveló que su agresor tras ocasionar su caída "se queda sentado riéndose, satisfecho de lo que había hecho", aspecto que 'Cachay' no logra entender por qué no encuentra la razón por la cual tomó la decisión de agredirlo y subrayó que "jamás bajó a auxiliarme". "Trató de darse a la fuga y quien lo ha retenido ha sido el público", acotó.

Como vemos, más allá de las secuelas físicas que ha ocasionado ser agredido durante una presentación en Olmos, en Lambayeque, el cómico Cachay ha revelado que producto de ello se encuentra sin trabajar y que ello acarrea en el pago de alquiler de su domicilio.