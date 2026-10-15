Luto en la cumbia peruana: fallece exintegrante de 'Los Ecos' y colegas como Centella y 'Chechito' lamentan su partida

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ambiente musical peruano se encuentra de luto luego de que un exponente de la cumbia, que integró diversas agrupaciones, falleció ocasionando gran tristeza y desolación en familiares, amigos y colegas con los que compartió diversas anécdotas. La información fue difundida por reconocidos artistas entre los que figuran Toño Centella y Chechito, quienes lloraron su partida.

Muere exintegrante del grupo de cumbia 'Los Ecos'

El género de la cumbia nacional ha perdido al destacado compositor, percusionista y guitarrista José Luis Maura Flores quien formó parte de orquestas de renombre entre las que se encuentran 'Los Ecos', 'Grupo Naranja' y 'Los Zagales de Collique', pero en la que se hizo más conocido fue en la primera en mención, en la que le daba sabor a cada canción tocando las congas.

De acuerdo a diversas amistades que estaban pendientes del artista de 67 años, él se encontraba delicado de salud y habría estado internado desde septiembre en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, localizado en el Callao. En comunicación con Exitosa, su hija Noemi Maura reveló que el músico padecía de diabetes y neuropatía .

Cabe señalar que, en su faceta de compositor será recordado por ser el creador del popular tema "Se fue" que formaba parte del repertorio del fallecido cantante de música popular Lorenzo Palacios Quispe conocido como 'Chacalón', que terminó por convertirse en un himno a la tristeza y desconsuelo de quienes sufren la partida a la eternidad de un ser querido.

El también conocido como 'cholo negro' recibió diversos mensajes de despedida por parte de las personas más allegadas y que lo conocieron de cerca tanto como artista así como fuera de los escenarios. Todos ellos expresaron el dolor por su deceso y destacaron que fue una buena persona al igual que un destacado artista.

Colegas entre los que resalta Antonio Domínguez Vásquez, conocido como 'Toño Centella', calificó la muerte de Maura como "triste noticia" y que ahora le tocará cantar el tema "Se fue" para despedirlo.

Por su parte, Sergio Romero 'Chechito' y orquesta señaló: "Hoy la música peruana está de luto por la partida de un gran compositor que nos deja un legado musical que vivirá por siempre en nuestros corazones".

Sus restos vienen siendo velados en Comas

El último miércoles los restos de José Luis Maura fueron velados en su vivienda, localizada en Collique, en el distrito de Comas. Familiares, vecinos y amigos se reunieron para darle el último adiós.

Velorio del exintegrante de la agrupación 'Los Ecos'

Grandes agrupaciones del ritmo tropical se han hecho presentes para rendirle homenaje con su música y formar parte de la emotiva despedida en memoria del querido artista.

Es así que, el exintegrante del grupo de cumbia 'Los Ecos', José Luis Maura Flores, falleció a los 67 años vistiendo de luto el ambiente musical peruano. Será recordado como percusionista, compositor y guitarrista. Su partida generó que diversos allegados lo despidan resaltando que fue una buena persona y gran artista.