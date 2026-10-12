Cantante de música popular sufre aparatoso accidente de tránsito en Antioquia: esto se sabe

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un conocido cantante de música popular sufrió un accidente de tránsito en Antioquia. El hecho ocurrió cuando el artista viajaba para cumplir con un compromiso musical programado. Las causas del siniestro vial encuentra bajo investigación.

Vehículo de cantante de música popular se accidentó

De acuerdo a los últimos reportes, el cantante de música popular, Juan Carlos Hurtado, conocido como 'El Andariego', sufrió un accidente de tránsito el domingo 11 de octubre, cuando su vehículo transitaba por la zona rural de Sonsón, en Antioquia, precisamente por Tasajo.

El artista viajaba para cumplir con una presentación musical que tenía programado por las Fiestas de las Cosechas en Nariño, sin imaginar que la camioneta en la que se movilizaba terminaría perdiendo el control e impactando contra un barranco.

Las primeras diligencias apuntan a un posible exceso de velocidad que terminó sobrepasando una cuneta; sin embargo, sigue siendo materia de investigación.

¿Cuál es el estado de salur de 'El Andariego?

Las autoridades en Colombia detallaron a los medios de comunicación de ese país que el cantante 'El Andariego' fue atendido por personal médico particular en un hotel de Sonsón, en el Oriente antioqueño.

Pese al incidente, preliminarmente se conoció que el artista fue dado de alta y quedó en condiciones de continuar con su agenda musical, por lo que podrá presentarse ante su público en las Fiestas de las Cosechas.

Para tranquilidad de sus fans, Juan Carlos Hurtado no dudó en pronunciarse para asegurar que estaba fuera de peligro pese al aparatoso accidente que sufrió el domingo con su camioneta y precisó que solo se evidenciaron daños leves y pérdidas materiales.

"Mi yerno y yo, que eran los que viajábamos en la camioneta, estamos súper bien, son daños materiales, daños de latas", dijo el cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

'El Andariego' sufrió accidente de tránsito: bajo investigación

La Policía colombiana viene investigando las causas exactas que dieron origen al accidente de tránsito de 'El Andariego'. En medio de las diligencias, el cantante de música popular conocido por temas como 'La foto de los dos', 'Adicto a ti', 'Un nuevo Amor' y 'Amor indigno', atribuyó que el incidente vial se habría dado por el cansancio de las trasnochas y de los largos recorridos por carretera entre conciertos.

"Y en un microsueño, nos trepamos al barranco, pero todo está perfectamente bien", explicó Hurtado en el video. Seguidamente, instó a sus seguidores a no dejarse confundir por "gente malintencionada publicando cosas" y agradeció todas las muestras de cariño que le hicieron llegar.

El cantante El Andariego se encontraba viajando en su camioneta para cumplir con un show musical cuando de pronto sufrió un accidente en Antioquia, en Colombia, el 11 de octubre. Las causas del incidente se mantienen bajo investigación.