'Zelda Sinfónico 3D' en Lima: Hyrule a través de música sinfónica, tecnología y efectos visuales en el Teatro Manuel Segura

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El universo de The Legend of Zelda llegará a Lima este jueves 22 de octubre con "Zelda Sinfónico 3D", una producción internacional que combina música sinfónica, tecnología y efectos visuales para convertir al Teatro Manuel Segura en un escenario inmersivo inspirado en el mundo de Hyrule.

'Zelda Sinfónico 3D' llega a Lima con un show imperdible

La propuesta reúne a más de 36 músicos en escena, bajo la dirección musical de Alexander Gomez, reconocido director de amplia trayectoria internacional y con experiencia en importantes producciones musicales. Entre sus trabajos recientes destaca su participación como director del marco musical de Alberto Plaza durante su gira de 2025. Entradas en Teleticket.

"Zelda Sinfónico 3D" propone un recorrido por algunas de las composiciones más emblemáticas de una de las franquicias más influyentes de la historia de los videojuegos, interpretadas en vivo por una orquesta sinfónica mientras impactantes animaciones y proyecciones tridimensionales acompañan cada momento del espectáculo.

Uno de los elementos que hará especial la presentación en Lima será precisamente su puesta visual. Según explica Christian Noeggerath, productor mexicano del espectáculo, las proyecciones han sido diseñados para adaptarse a las características arquitectónicas del Teatro.

"Los mappings y las proyecciones se adaptarán a la arquitectura y al diseño del Teatro Manuel Segura. Queremos aprovechar el espacio y generar una experiencia que envuelva al público", explica Noeggerath.

Destacan el trabajo musical

El productor también destaca el trabajo musical que se viene preparando para las funciones en Perú y la importancia de trabajar con talento local bajo estándares internacionales de producción.

"Alexander Gomez es un director de gran experiencia y trayectoria. Es un músico de enorme profesionalismo y justamente buscamos generar alianzas con orquestas locales que nos permitan dar vida a este espectáculo con los estándares de calidad que requiere una producción como esta", señala.

Más que un concierto, "Zelda Sinfónico 3D" busca convertirse en una experiencia audiovisual para fanáticos de la saga y para todo público. La música en vivo, las imágenes tridimensionales y el uso de los espacios del teatro se integrarán para transportar a los espectadores a algunos de los escenarios más reconocibles de Hyrule.

La producción llega a Perú con dos únicas fechas: Lima, el 22 de octubre en el Teatro Manuel Segura, y Arequipa, el 23 de octubre en el Teatro Municipal de Arequipa. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.