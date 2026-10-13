Hermana de Natalie Vértiz discute con Yaco Eskenazi y lo minimiza: "Tú no existes..."

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hermana de Natalie Vértiz, Mariana Vértiz, protagonizó una acalorada discusión con Yaco Eskenazi durante una reunión familiar. El intercambio de palabras giró en torno a quién lleva más años compartiendo la vida de la modelo y terminó con una divertida intervención de la mamá de la exreina de belleza.

Mariana Vértiz enfrenta a Yaco Eskenazi

Todo ocurrió en una reunión familiar que Natalie Vértiz decidió mostrar en TikTok. En las imágenes, Mariana Vértiz y Yaco Eskenazi aparecen discutiendo entre risas y exclamaciones sobre el tiempo que cada uno ha compartido con la modelo.

La hermana de Natalie defendió su posición al señalar que el esposo de la presentadora todavía no podía compararse con ella. Para dejar clara su postura, recurrió a las matemáticas y lanzó una frase que dio inicio al peculiar enfrentamiento.

"La mitad de 35 son 17. Faltan 3 años más para que te puedas comparar a mí", expresó Mariana, dejando en evidencia que no pensaba ceder tan fácilmente ante su cuñado.

Pero Yaco, recordado por su paso como capitán de los 'Leones' en Esto es guerra, tampoco se quedó callado. El conductor respondió con sus propios cálculos y sacó a relucir los años que lleva junto a Natalie, a quien conoció durante su participación en el reality de competencia.

Yaco Eskenazi lanza contundente frase

En medio de la discusión, Yaco Eskenazi defendió el lugar que ocupa en la vida de su esposa y lanzó una frase que llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

"Conmigo está desde los 20. Con tu mamá compartió 20 años y conmigo 15. Tú no existes, Natalie es más mía que de ustedes", afirmó, dirigiéndose a su cuñada y haciendo referencia también a su suegra.

La respuesta provocó una nueva réplica de Mariana Vértiz, quien insistió en que su vínculo con Natalie era más largo y que todavía le faltaban tres años a Yaco para poder compararse con ella.

"Faltan 3 años para que te puedas comparar conmigo, 3. Ahorita vas 14, así que no te compares", remarcó la hermana de la modelo.

La madre de Natalie tampoco se quedó al margen. Cuando escuchó a su yerno afirmar que la conductora era más suya que de su familia, intervino de inmediato y rechazó sus palabras con un contundente: "Jamás".

Mientras esto sucedía, Natalie Vértiz observaba divertida la escena. La modelo decidió compartir el momento con sus seguidores y acompañó el video con una descripción que resumió lo ocurrido. "POV: Tu hermana y tu esposo discutiendo a quién le perteneces más", escribió en TikTok.

Así, Mariana Vértiz le recordó a Yaco Eskenazi que todavía le faltan años para igualar el tiempo que lleva junto a Natalie Vértiz, mientras la modelo tomó con humor la peculiar discusión familiar y la compartió en TikTok.