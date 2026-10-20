"El resultado no es el que esperábamos": Natalie Vértiz agradecida por haber hecho casting para Victoria's Secret

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz compartió una reflexión sobre su experiencia en el casting de Victoria's Secret, luego de confirmar que no fue seleccionada para participar en el esperado desfile internacional. Lejos de desanimarse por el resultado, la modelo peruana se mostró agradecida por haber tenido esta oportunidad y aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de luchar por los sueños.

La experiencia de Natalie Vértiz

La esposa de Yaco Eskenazi recordó con emoción el proceso de selección que realizó en Estados Unidos para intentar formar parte de la prestigiosa marca. Aunque no consiguió llegar a la pasarela, destacó que haber participado en el casting representó un logro importante en su carrera y una experiencia que su versión de niña recordaría con mucho orgullo.

A través de sus redes sociales, la exMiss Perú reconoció que entregó lo mejor de sí durante la audición, pese a que las cosas no salieron como esperaba. Sin embargo, en lugar de concentrarse en la oportunidad que no pudo concretar, prefirió valorar el camino recorrido y agradecer a quienes la acompañaron durante esta experiencia.

"Soñamos juntos, lo vivimos juntos. Gracias por eso y por todos estos años juntos. Realmente son increíbles. A veces el resultado no es el que esperábamos, pero lo intentamos y eso es lo que vale. A seguir soñando que quiero ver a mis ángeles", agregó.

El motivador mensaje de Natalie

Asimismo, Natalie Vértiz expresó su entusiasmo por ver el desfile de Victoria's Secret desde otra perspectiva. La modelo también dedicó unas palabras de agradecimiento a sus seguidores, quienes han estado presentes a lo largo de los años y compartieron con ella la ilusión de verla cumplir uno de sus grandes objetivos profesionales.

Natalie Vértiz en Victoria's Secret

Finalmente, la conductora aprovechó esta experiencia para dejar una enseñanza sobre la perseverancia y la importancia de atreverse a perseguir aquello que uno desea. Para ella, los resultados no siempre serán los esperados, pero eso no significa que el esfuerzo haya sido en vano.

"Un pequeño recordatorio de que siempre vale la pena atreverse, tomar las oportunidades y nunca dejar de soñar en grande", concluyó en su mensaje.

Es así que, la experiencia de Natalie Vértiz demuestra que no todas las oportunidades terminan como uno espera, pero cada intento puede convertirse en un motivo para sentirse orgulloso. La modelo peruana decidió quedarse con lo aprendido y agradecer el camino recorrido, dejando un mensaje para sus seguidores: nunca dejar de soñar ni tener miedo de intentarlo.