Pamela López enviará carta notarial a Christian Cueva por afirmar que le dio S/80 mil de la deuda de su madre

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde su separación tras el fin de su relación, Pamela López y Christian Cueva se han enfrascado en una situación de constantes acciones legales y de la cual no parece haber tregua.

Recientemente, el futbolista de Sport Boys afirmó haberle dado a la madre de sus hijos S/80 mil de la deuda que tenpía con la madre de ella, sin embargo, esta última ha revelado que el enviará una carta notarial a él por decir ello y le ha exigido las pruebas del depósito del dinero.

Pamela López y Christian Cueva envueltos en otra polémica legal

La trujillana salió al frente para romper su silencio y referirse acerca de la revelación de la actual pareja de Pamela Franco que señalaba que ya le había otorgado el monto total del dinero que el debía a quien fue su suegra.

Sin embargo, en una entrevista concedida a un medio de espectáculos desmintió a 'Aladino' y se molestó por dichas afirmaciones. La popular 'Kitty Pam' sostuvo que el exseleccionado de la Blanquirroja no contaría con las pruebas necesarias para comprobar que realizó la entrega del monto total.

Es por tal motivo, que la influencer adelantó que enviará una carta notarial para que se rectifique y demuestre cuándo y cómo ha realizado la bonificación. Pamela López, aseguró que conoce muy bien al autocatalogado como el '10 del pueblo' y que sus gestos durante el diálogo en que reveló que habría saldado la deuda evidenciaban su nerviosismo.

"Conozco cuando miente, conozco cuando duplica las palabras, 'este, ah ya', o cuando te corta, no te deja hablar. Conozco cada movimiento de él y sé perfectamente como se puso nervioso", afirmó la ex del cantante de salsa Paul Michael.

El uso de la palabra "señora" para referirse a Pamela López

Según Pamela López, 'Cuevita' había recibido recomendaciones legales para referirse a ella como "la señora", una expresión, que de acuerdo a su interpretación, a través de su uso evitaría posibles problemas legales.

"Por eso que al principio se refiere como 'la señora' y después gracias a tu programa, voy a poder enviarle una carta notarial porque él tiene que acreditar cuándo, dónde, a qué hora y en qué circunstancias él me entregó los 80.000 soles, porque si no estaríamos hablando de una calumnia o una difamación, que es lo que lo que él ha hecho", señaló.

Luego de que Christian Cueva revelara públicamente que había depositado a Pamela López los S/80 mil de la deuda que tenía con su madre, la influencer rompió su silencio para revelar que e evalúa enviar una carta notarial contra el futbolista de Sport Boys.