Pamela López jura que sus hijos con Christian Cueva nunca supieron de su relación con Paul Michael

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a hablar sobre su relación con Paul Michael y sorprendió al revelar cómo manejó aquel romance frente a sus hijos con Christian Cueva. La influencer aseguró que los menores nunca vieron muestras de afecto entre ambos.

Hijos de Cueva no supieron de Paul Michael

Durante una entrevista en el pódcast Eso Hablalo, Pamela López explicó que siempre intentó mantener su vida sentimental separada de sus hijos.

Según contó, mientras estuvo con Paul Michael evitó cualquier comportamiento que pudiera hacerles pensar que entre ellos existía una relación amorosa.

La influencer incluso afirmó que los menores nunca los vieron besándose ni tomados de la mano, por lo que, desde su perspectiva, no tenían motivos para saber que mantenía un romance con el salsero.

"Mis hijos nunca se enteraron que yo tuve una relación con Paul Michael hasta La Granja, donde vieron no solamente discusiones, sino besos", declaró Pamela López.

La expareja de Christian Cueva también explicó que actualmente procura mantener ese mismo cuidado con Franco Portales, su actual pareja.

Aunque sus hijos ya han coincidido con él en algunas ocasiones, Pamela López aseguró que todavía no les ha contado que mantienen una relación.

"El tiempo que duró su relación nunca me vieron besándome o cogiéndome de la mano. Nunca vieron una situación que ellos puedan pensar que tengo una relación. Hoy en día, peor. A Franco sí lo han visto un par de veces porque me ha llevado a talleres de ellos", contó.

Además, señaló que prefiere proteger a los menores de los detalles de su vida sentimental. "Todavía no van a saber que tengo una relación ni nada y trato, en la medida de lo posible, cuidar eso hasta donde se pueda", afirmó.

Magaly no cree versión de Pamela López

Las declaraciones de Pamela López fueron cuestionadas por Magaly Medina, quien recordó las imágenes de la pareja entrando y saliendo de la vivienda de la influencer durante su romance.

"Siempre lo veíamos pasando los fines de semana juntos. Porque nosotros lo hemos grabado a él saliendo a cualquier hora del día de la casa de ella. Eso quiere decir que él dormía ahí, no sé, supongo que dormía en la cama de ella", manifestó.

Magaly Medina agregó: "De hecho que los niños se dan cuenta, son más inteligentes de lo que nosotros queremos creer".

La conductora también recordó que las discusiones de la pareja terminaron expuestas públicamente y fueron comentadas en distintos programas de espectáculos, algo que, según su interpretación, hacía difícil que los menores desconocieran por completo lo que ocurría.

"¿Cómo no se van a enterar si ellos tenían peleas que trascendían a los programas de televisión? Ellos tenían problemas que todas las veces estábamos con ellos, hablando con los dos, entrevistándolos siempre", afirmó Magaly.

Así, mientras Pamela López sostiene que sus hijos con Christian Cueva nunca supieron de su relación con Paul Michael hasta verla en 'La Granja VIP', Magaly Medina cuestionó esa versión al recordar la exposición que tuvo aquel romance.