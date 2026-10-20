Conflicto en Yemen: denuncian la muerte de ochos pescadores por ataques aéreos de Arabia Saudita

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo episodio de violencia se registró en la costa suroeste de Yemen tras la denuncia formulada por los rebeldes hutíes sobre la muerte de ocho pescadores en el distrito de Dhubab, en la provincia de Taiz. Según la versión de los insurgentes, aviones de combate pertenecientes a la coalición liderada por Arabia Saudita atacaron dos embarcaciones de trabajo, lanzando una segunda incursión contra los sobrevivientes mientras intentaban ponerse a salvo.

Acusaciones de los insurgentes y postura de la coalición internacional

La denuncia difundida por los medios de comunicación bajo control insurgente sostiene que la tripulación completa de las embarcaciones perdió la vida tras el impacto de los proyectiles aéreos en aguas del distrito costero.

Por su parte, la representación oficial de la coalición árabe rechazó la versión de los rebeldes al sostener que la incursión aérea estuvo dirigida contra redes del crimen organizado que operan en la logística militar hutí. Las autoridades saudíes distribuyeron registros audiovisuales que muestran el seguimiento e interceptación de embarcaciones y vehículos de carga presuntamente utilizados para el traslado de sistemas de misiles y equipamiento belico.

Desde el mando de la alianza internacional se emitió una advertencia dirigida a las comunidades pesqueras locales sobre los riesgos de prestar activos navales para labores de contrabando. Las operaciones aéreas en la provincia de Taiz coinciden con el avance de las tropas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente, las cuales buscan recuperar áreas estratégicas bajo dominio insurgente desde la intensificación del conflicto.

Recrudecimiento de la violencia y advertencias de la ONU

Paralelamente a las acciones navales y aéreas en la costa, los enfrentamientos terrestres han generado un impacto severo sobre los centros urbanos del país. En la ciudad de Taiz, el fuego cruzado y el cerco impuesto a las vías de abastecimiento han dejado víctimas civiles y restricciones severas en el acceso a insumos de primera necesidad, elevando el costo de vida para la población residente.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad debido al uso de artillería contra zonas residenciales y recintos militares. El incremento de las bajas en ambos bandos incluye ataques masivos contra centros de instrucción del ejército regular y la constante ofensiva de drones y misiles balísticos dirigidos hacia objetivos situados en territorio saudí.

La reactivación de las acciones de gran escala quebrantó el periodo de relativa calma alcanzado en años anteriores, reabriendo frentes de combate en puntos clave como el aeropuerto de Saná. La falta de consensos entre las partes beligerantes augura un escenario de mayor confrontación, afectando las dinámicas de navegación comercial y la estabilidad de las poblaciones costeras.